Einbrecher schlagen erneut in Winterberg zu

Winterberg. Bereits in der vergangenen Woche stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in Winterberg ein. Nun kam es zu einem Einbruch in einem Gasthof

Laut einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis kam es im Zeitraum zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 6.10 Uhr, zu einem Einbruch in der Bödefelder Straße in Winterberg. Unbekannte stiegen dort in einen Gasthof ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Inneren und durchwühlten sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der ermittelnden Kriminalbeamten wurde Bargeld entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 / 90 200.

Bereits zwischen dem 29. November und dem 5. Dezember drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße „Am Waltenberg” in Winterberg ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich über eine Balkontür Zutritt. Sie durchwühlten die Wohnung. Auch hier bittet die Polizei weiter um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon