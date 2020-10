Einbrecher schlagen in Marsberg und Bredelar zu

Marsberg/Bredelar. Es geht auf die dunkle Jahreszeit zu: Im Raum Marsberg waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs.

Die Polizei meldet zwei Einbrüche aus dem Raum Marsberg.

Am Samstagabend drang ein bisher unbekannter Täter zwischen 18 Uhr und Mitternacht in Niedermarsberg in der Paulinenstraße in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hatte er, so die Polizei, die Terrassentür aufgehebelt. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse durchsucht und diverse Gegenstände entwendet.

Beute noch nicht genau geklärt

In Bredelar hebelte ein ebenfalls bisher unbekannter Täter zwischen Donnerstagnachmittag 15.15 Uhr und Freitagmorgen 7.40 Uhr ein Fenster an einem Wohnhaus in der Straße Zur Osterwiese auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Auch hier wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht. Über die Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Wie die Polizei mitteilt, war das Haus unbewohnt, https://cms.cloud.funkedigital.de/esc-pub-tools/methode/search.jsp?publication=nrw-multiconfig#

Wer zu den beiden Vorfällen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 02992-9020-3711 an die Polizei in Marsberg.