Polizei Einbrecher steigen in Schützenhalle in Altenbüren ein

Brilon/Marsberg Am Wochenende hat es im Altkreis Brilon zwei Einbrüche in Vereinsgebäude gegeben. Neben Altenbüren gab es auch in Westheim einen Vorfall.

Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Schützenhalle in Altenbüren eingestiegen. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 3.20 Uhr und 9 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe an der Schützenhalle ein und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Verdächtige Beobachtungen und sonstige Hinweise bitte an die Polizei Brilon, Tel. 02961 9020 3311.

Schränke durchwühlt

Am Wochenende ist in das „Haus der Vereine“ in Westheim eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter drangen nach Angaben der Polizei in der Zeit von Samstag, 1 Uhr bis 11 Uhr, in das Gebäude ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Zwischentüren und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Über eventuell entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Verdächtige Beobachtungen oder sonstige Hinweise bitte an die Polizei Marsberg unter Tel. 02992 90200 3711.

