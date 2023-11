Einbruch in Marsberger Schule: Mann von Polizei überwältigt

Marsberg Mehrere Streifenwagen sind an einer Marsberger Schule im Einsatz, als der Tatverdächtige von den Beamten überwältigt wird. Was bisher bekannt ist

In eine Schule in Marsberg wurde eingebrochen, das teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Am Montag seien die Beamten im Hochsauerlandkreis gegen 22 Uhr über einen Einbruch in eine Schule in Marsberg in Kenntnis gesetzt worden. Mehrere Streifenwagen sind zu dem Zeitpunkt im Einsatz. Vor Ort haben die Beamten festgestellt, dass ein noch unbekannter Täter sich offensichtlich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude auf der Straße „Trift“ verschafft hat. In Tatortnähe kam es nach Zeugenhinweisen zur Festnahme eines Verdächtigen. Ein 43-jähriger Mann aus Marsberg ist durch die Polizei dort angetroffen worden, wie es heißt. Der Mann hat sich gegen die Polizei gewehrt und ist durch die Polizeibeamten überwältigt worden.

Mann führt Einbruchswerkzeug mit sich

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen hat der Mann einschlägiges Einbruchswerkzeug sowie ein Messer mit sich geführt und stand während der Tat unter dem Einfluss von Drogen. Parallel wurde das gesamte Gebäude durch die Polizei durchsucht, da nicht auszuschließen war, dass sich noch weitere Personen unberechtigt in der Schule befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

