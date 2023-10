Einbruch in Petersborn-Gudenhagen: Unbekannte stehlen Tresor

Brilon. In Petersborn-Gudenhagen sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen. Die Details:

Unbekannte sind vergangene Woche in ein Haus in Petersborn-Gudenhagen eingedrungen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen.

Unbekannte stehlen einen Tresor

Im Zeitraum vom 5. Oktober, ca. 19 Uhr bis 6. Oktober, 18.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Straße Petersborn in Gudenhagen-Petersborn eingedrungen. Sie haben ein Fenster aufgehebelt und sind so in das Innere des Wohnhauses gelangt. Hier haben sie einen Tresor entwendet und sind in eine unbekannte Richtung geflohen.

Lesen Sie auch:Tschüss, Pio: Andreas Pirorek verlässt den Jägerhof in Brilon

Lesen Sie auch:Fund in Olsberg: Fünf Kilo Marihuana und Waffen im Schrank

Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizeiwache Brilon unter 02961/9020 3311.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon