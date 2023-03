Die Polizei sucht nach Hinweisen nach den Einbrüchen in zwei Apotheken in Hallenberg.

Polizei Einbruch in zwei Apotheken in Hallenberg: Täter machen Beute

Hallenberg. In Hallenberg wird in die Apotheken in der Nuhnestraße und in der Merklinghauser Straße eingebrochen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, brachen die unbekannte Täter irgendwann im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in die beiden Apotheken in der Nuhnestraße und in der Merklinghauser Straße in Hallenberg ein.

Die Einbrecher durchwühlten Regale und Schubladen. In einem Fall wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Ob weitere Beute gemacht wurde, ist bis jetzt noch unbekannt.

Hinweise an die Polizeiwache in Winterberg: 02981 / 90 200.

