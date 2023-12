Einbruchserie erschüttert Winterberg und Olsberg

Winterberg/Olsberg. Eine offene Balkontür und eine leere Lagerhalle. Während die Bewohner abwesend waren, hinterließen Unbekannte ein Bild des Chaos.

In der vergangenen Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Winterberg und Olsberg, die die lokale Bevölkerung beunruhigen. Zwischen dem 29. November und dem 5. Dezember drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße „Am Waltenberg” in Winterberg ein.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich über eine Balkontür Zutritt. Sie durchwühlten die Wohnung. Obwohl die Polizei noch keine Angaben darüber machen kann, ob etwas gestohlen wurde, bittet sie die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 / 90 200 zu melden.

Werkzeuge in Olsberg entwendet

In einem ähnlichen Vorfall brachen Unbekannte zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 16:30 Uhr, in eine Lagerhalle in der Vossbachstraße in Olsberg ein. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge, was auf einen gezielten Diebstahl hindeutet. Die Polizei in Brilon nimmt unter der Nummer 02961 / 90 200 Hinweise entgegen und appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein.

