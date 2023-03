Polizei Einbrüche im Hochsauerland: Tatorte in Brilon und in Olsberg

Brilon/Olsberg/Hochsauerland. Die Polizei im Hochsauerland fahndet nach mehreren Einbrüchen nach den Tätern. Die Tatorte waren unter anderem in Brilon und Olsberg.

Von Freitagabend bis Sonntagabend wurde an vier Tatorten im Hochsauerland versucht, in Wohnungen einzubrechen.

In Schmallenberg-Fleckenberg in der Hauptstraße versuchten zwei Jugendliche, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. In dem Haus sind mehrere geflüchtete Familien untergebracht. Die Wohnungsinhaberin befand sich jedoch während des Einbruchversuchs zu Hause. Als die beiden unbekannten Täter die Frau bemerkten, flüchteten sie vom Tatort. Einer der Jugendlichen soll eine weiße Jacke getragen und schwarze Haare gehabt haben. Tatzeit war hier Montag um 20:45 Uhr.

In Olsberg traten unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße ein. Die Wohnung befindet sich im 3. Obergeschoss des Hauses. Die Täter verließen ohne Beute den Tatort. Tatzeitraum war hier Montag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr.

Im Tatzeitraum von Samstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 16:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Straße „Zum Wildhagen“ in Brilon-Rösenbeck einzubrechen. Der Versuch, ein Fenster aufzubrechen, scheiterte. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Unbekannte Einbrecher versuchten in Sundern-Endorf, Endorfer Straße, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Tat fand im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr statt. Die Täter konnten glücklicherweise nicht in das Haus gelangen. Hinweise richten Sie bitte an die zuständigen Polizeiwachen.

