Polizei Einbrüche in Marsberg und in Medebach

Marsberg/Medebach. Dass - wie in Medebach - bei einem Firmeneinbruch Werkzeug mitgenommen wird, liegt nahe. Die Beute in Marsberg allerdings ist ungewöhnlich.

Zwei Einbrüche meldet die Polizei aus der vergangenen Woche aus dem Altkreis Brilon.

Eine etwas ungewöhnliche Beute ließen Einbrecher in Marsberg mitgehen: Küchenmesser. Zwischen Dienstag, 11.30 Uhr. und Freitag,11.30 Uhr, in der vergangenen Woche hatten sie in einer Wohnung in der Bahnhofstraße gewaltsam eine Tür geöffnet und sich so Zugang zu den Räumen verschafft. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter 02992 90200 3711 entgegen.

Rolltor und Zaun beschädigt

In Medebach war am vorletzten Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Firma in der Straße Landwehr Ziel von Einbrechern. Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände.

Des Weiteren beschädigten sie ein Rolltor und drangen in das Gebäude ein. Beute: diverse Werkzeuge. In diesem Fall nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter 02981 90 200 Hinweise entgegen.