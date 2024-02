Einbrüche in Winterberg und Brilon: Polizei ermittelt

Winterberg/Brilon. Einbrecher sind im Hochsauerlandkreis unterwegs. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Brilon entgegen.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Mittwoch berichtet, kam es am Dienstag in Winterberg und Brilon zu zwei Einbrüchen.

In Winterberg verschafften sich unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung auf der Poststraße. Sie stahlen diverse Gegenstände, die Polizei konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaue Beschreibung des Diebesguts veröffentlichen.

Einbruch in Brilon

In Brilon brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 7:00 Uhr bis Dienstag, 14:45 Uhr in ein Wohnhaus auf der Straße „Am Kalvarienberg“ ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, wenn sie Hinweise auf die Täter haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

