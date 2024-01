Eine gewaltige Schneewelle rauscht auf das Sauerland zu

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Immer mehr Neuschnee für das Sauerland: Es wird tagelang schneien. Nicht nur für Winterberg sind die Aussichten winterlich schneeweiß.

Nach einem winterlichen Wochenstart bis in die Tälerdes Hochsauerlands erwartet uns auch im weiteren Verlauf der Woche kaltes und teilweise schneereiches Hochwinterwetter. Nach letzten Schneeschauern am Dienstag vorübergehend Wetterberuhigung. Im Laufe des Mittwochs kommt neuer Schnee auf. Bis in den Donnerstag wiederum Neuschnee. Hinter dem Tief beruhigt sich die Lage im Laufe des Donnerstags wieder. Die Temperaturen gehen erneut zurück und in den Nächten zu Freitag und Samstag sind sie bei einer Schneedecke erneut bis -10 Grad möglich. Tagsüber wird der Gefrierpunkt nur wenig überschritten, in höheren Lagen bleibt es beim Dauerfrost.

Das Wetter auf dem Berg

Für Skifahrer werden die Bedingungen in den kommenden Tagen optimal. Foto: Ralf Rottmann / Winterberg

Nach einer kalten und sonnigen vergangenen Woche führte uns das Wochenende wieder in eher trübes Winterwetter ein. Es war auf den Bergen aber durchweg frostig, häufig neblig und die Schneedecke wuchs auf dem Kahlen Asten bis zum Sonntagabend immerhin auf 11 Zentimeter an. Im Laufe des Montags ist weiterer Neuschnee hinzugekommen und so starten wir in den Dienstag mit einer doch stattlichen Naturschneedecke. Letzte Schneeschauer fallen im Laufe des Vormittags. Zum Nachmittag lockert es auch mal auf und hin und wieder ist die Sonne zu sehen. Dazu ist es winterlich kalt mit Temperaturen um -5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch können diese auf -8 Grad fallen. Am Vormittag bleibt es noch trocken und hin und wieder zeigt sich auch mal die Sonne. Im Nachmittagsverlauf schiebt sich ein neues Tief allmählich in unsere Richtung. Nach derzeitigem Stand bringt es in der Nacht zu Donnerstag 10 bis 15 cm Neuschnee, so dass rund um Winterberg durchaus 30 Zentimeter oder mehr liegen sollten. Im Laufe des Donnerstags klingt der Schnee ab und die Wolken lockern vor allem gegen Abend auf. In der Nacht zu Freitag ist über der Schneedecke teilweise strenger Frost unter -10 Grad zu erwarten.

Das Wetter für Marsberg und die Medebacher Bucht

Zwei vollkommen unterschiedliche Wochen prägten die erste Hälfte des Januars. Die erste Woche zeigte sich windig, regnerisch und ausgesprochen ungemütlich. Die Temperaturen blieben rund um Hallenberg, Marsberg und Medebach durchweg über dem Gefrierpunkt. Während damals noch Hochwasser das Stichwort war, wechselte das Wettergeschehen ab dem vergangenen Wochenende komplett in die andere Richtung. Mehrere Sonnentage am Stück und Dauerfrost begleiteten uns durch die letzte Woche. Nun hat es auch in den Tälern der Medebacher Bucht und des Raum Marsbergs einige Zentimeter Neuschnee gegeben und diese werden nun auch einige Tage liegen bleiben oder sogar noch Nachwuchs bekommen. Im Laufe des Dienstags sind nur noch einzelne Schneeschauer zu erwarten. Später zeigt sich auch mal kurz die Sonne. In der Nacht zum Mittwoch klart es zumindest zeitweise auf und die Temperaturen können bis etwa -10 Grad sinken. Am Mittwoch zunächst trocken, im Nachmittagsverlauf aber schnell Bewölkungsverdichtung und aufkommender Schneefall, der besonders in der Nacht zu Donnerstag auch kräftig sein kann. Tagsüber allmählich wieder trockener bei winterlich kalten Temperaturen.

Das Wetter für den Nordkreis

Etwa zehn Wintertage mit einer dünnen Schneedecke und Frost hatten wir bereits Ende November und Anfang Dezember. Danach folgten vier Wochen Regenwetter und frostfreie Temperaturen. Nach dem Wetterwechsel am vorvergangenen Wochenende regierte auch rund um Olsberg und Brilon wieder der Frost. Auf Schnee mussten wir aber bis zum gestrigen Montag warten. Nun liegen selbst die tieferen Lagen wieder unter einer zumindest einigen Zentimeter dicken Schneedecke. Diese wird sich wohl mindestens bis zum kommenden Wochenende halten können und so ist es die dritte Woche mit Winterwetter bis in die Täler. Dies kann nicht jeder Winter von sich behaupten. Am Dienstagnachmittag zeigt sich ab und an die Sonne und die Temperaturen liegen auch rund um Olsberg knapp im Frostbereich. In der Nacht zum Mittwoch kann es dann auf Werte zwischen -5 und -10 Grad nach unten gehen. Tagsüber nach freundlichen Phasen zu Beginn bald Wirkungsverdichtung und zum Nachmittag und Abend einsetzender Schneefall, welcher je nach Modellberechnung ist in den Donnerstag 5 bis 15 cm Neuschnee bringt. Letzte Schneeflocken ziehen bis zum Mittag ab, anschließend lockern die Wolken auf und auch die Sonne ist mal mit dabei. In der Nacht zu Freitag teilweise klarer Himmel und wieder strenger Frost möglich.

Trend: Das Winterwetter hält sich im Sauerland vorerst bis zum Sonntag. Die Nächte sind frostig kalt. Tagsüber meist Werte um den Gefrierpunkt oder auch darunter. In der kommenden Woche voraussichtlich Milderung. Wie durchgreifend das Tauwetter sein wird, ist derzeit aber noch schwer zu sagen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

