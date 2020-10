Die Zahl der Einwohner im Hochsauerlandkreis sinkt weiter. Zum 30. Juni 2020 waren 259.677 Menschen im HSK gemeldet (129.983 weiblich und 129.694 männlich). Das waren 5522 weniger als knapp zehn Jahre davon, Ende Dezember 2011.

Das geht aus Zahlen von IT.NRW hervor. Nur zwei Kommunen weisen im Zehn-Jahres-Vergleich einen positiven Saldo auf.

Diese Kommunen verlieren Einwohner

In Arnsberg waren Ende Juni 2020 insgesamt 73.573 Menschen gemeldet (2011: 74.125), in Bestwig gibt es 10.654 Bürger (11.498), Brilon zählt aktuell 25.452 Einwohner (25.690), in der Gemeinde Eslohe leben 8.818 Menschen (9.023), in Hallenberg sind 4.485 Frauen und Männer gemeldet (4.521), in Marsberg leben 19.506 Bürger (20.232), in Meschede wird die Einwohnerzahl mit 29.720 (30.637) angegeben, in Olsberg wurden 14.453 Bürger gezählt (14.941), in Schmallenberg gibt es aktuell 24.834 Einwohner (25.277), in Sundern leben 27.645 Personen (28.365) und in Winterberg haben 12.548 Menschen ihren Wohnsitz (12.967).

Medebach gewinnt Menschen hinzu

Die einzige Kommune im Hochsauerlandkreis, die im Zahn-Jahres-Vergleich Einwohner hinzu gewinnen konnte, ist Medebach. Zum 30. Juni 2020 waren in Medebach 7.989 Frauen und Männer gemeldet. Zehn Jahre zuvor waren es 7.923 - immerhin ein Plus von 66.

Ende Juni lebten in Nordrhein-Westfalen insgesamt 17.931.816 Menschen. Das waren rund 387.000 mehr als vor knapp zehn Jahren.