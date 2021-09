Suizid-Drohung an Sekundarschule Marsberg – Polizei twittert

Marsberg. Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Sekundarschule Marsberg. Ein Junge droht vom Dach zu springen. Polizei warnt auf Twitter vor Gerüchten.

Ein Notfall an der Sekundarschule Marsberg an der Lillersstraße löste am Freitag Vormittag gegen 10.30 Uhr einen Einsatz der Löschgruppe Niedermarsberg, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Eine Junge droht vom Dach der Schule zu springen. Mit Leitern machten sich die Feuerwehrkameraden auf den Weg zum Schulgebäude. Die Polizei riegelte das Schulgelände ab. Das Aufkommen der Einsatzkräfte vor Ort ist groß.

Polizei twittert: Bitte keine Gerüchte in die Welt setzen

Die Polizei setzte gegen 11.10 Uhr über ihren Twitterkanal einen Tweet ab, in dem sie dazu mahnte, keine Gerüchte in die Welt zu setzen: „In #Marsberg läuft zur Zeit ein Einsatz mit mehreren Streifenwagen an einer Schule. Ein Junge droht vom Dach der Schule zu springen. Die Mutter ist ebenfalls vor Ort. Es wird mit dem Jungen gesprochen. Bitte keine Gerüchte!“ Durch das hohe Aufkommen an Einsatzkräften vor Ort an der Schule möchte die Polizei verhindern, dass in Sozialen Netzwerken die Gerüchte von einem Amokalarm in die Welt gesetzt werden.

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide, es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst depressiv sind und Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22.Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter: 0291/941469.

