Vor dem Fernseher, am Laptop oder auch am Handy kam für 35 Minuten richtige Weihnachtsstimmung auf.

Weihnachtsmusik „Eintracht“ Olsberg: Acht Ständchen an Heilig Abend

Olsberg. Der Musikverein „Eintracht“ Olsberg führte sein Weihnachtskonzert in diesem Jahr virtuell durch. An Heilig Abend gibt es acht Ständchen :

Mit einem virtuellen Weihnachtskonzert stimmte der Musikverein „Eintracht“ die Musikfreunde aus Olsberg und Umgebung auf das Weihnachtsfest ein.

Lesen Sie auch:Brilon: Neue Tankstelle - Kommt es zum Benzin-Preiskampf?

An Fernseher, Handy und Laptop

Normalerweise lassen sich alljährlich rund 1000 Besucher diesen bunten Melodienreigen nicht entgehen. Pandemiebedingt konnte das Konzert jedoch in seiner üblichen Form nicht stattfinden. Doch die Verantwortlichen der „Eintracht“ wollten ihren treuen Anhängern das Konzert nicht erneut vorenthalten. Also wurde zu einem virtuellen Konzertbesuch eingeladen, um vor dem Fernseher, am Laptop oder auch am Handy für 35 Minuten vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Das ist den drei Klangkörpern der „Eintracht“ – dem großen Blasorchester sowie dem Jugend- und dem Ausbildungsorchester – gelungen.

Lesen Sie auch: Holland-Lockdown - Was Winterberg jetzt hart treffen würde

Weihnachtliche Klänge

Zu Spitzenzeiten hatten sich rund 360 User zugeschaltet. Insgesamt 1000 und mehr Zuschauer könnten es gewesen sein, schätzt der 1. Vorsitzende des Musikvereins, Dirk Brambring, der davon ausgeht, dass so manches kleine Grüppchen gemeinsam zugeschaut habe. Brambring: „In vielen Mails und WhatsApp-Nachrichten – oft mit Fotos – wurde der ,Eintracht’ ein wunderbares Konzert bescheinigt.“

Der Zeitplan Im Februar stehen Workshops an der Hugo-Knauer-Schule an und ein Pädagogischer Tag an der Werner-Richard-Schule. Im März sollen in der eingerichteten Lenkungsgruppe die Ergebnisse des seit den großen Ferien laufenden Gesamtprozesses ausgewertet werden. Schließlich sollen die Ergebnisse in den Schulen, in der Stadtverwaltung und in den Ausschüssen für Schule und Jugendhilfe vorgestellt werden. In einem zweiten Schritt sollen auch die beiden anderen Herdecker Grundschulen beraten werden.

Wie immer eröffnete das Ausbildungsorchester unter der Leitung von Sebastian Vogt die weihnachtlichen Klänge mit „The Music Mill“, denen Felix Burmann mit seinem Jugendorchester mit „The Saints Halleluja“ von Calvin Custer folgte. Anschließend erzählte Dr. Andreas Perniok, Chefarzt der Elisabeth-Klinik, in seinem Ohrensessel die Weihnachtsgeschichte, die vom großen Blasorchester der „Eintracht“ mit ihrem Dirigenten Michael Lohmeier mit drei getragenen Stücken von Kurt Gäble und dem Projektchor aus Gevelinghausen unter der Leitung von Thomas Loerwald umrahmt wurden. Es folgte „Maria durch ein Dornwald ging“ nach einem Arrangement von Robert Kuckertz.

Dann wurde es etwas flotter, als man „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski (arrangiert von Joachim Lepping) zu Gast war. Sicherlich auch zur großen Freude der Kinder an den Bildschirmen, die bestimmt begeistert mitgesungen haben. Voller Inbrunst haben die Zuschauer bestimmt auch beim großen Finale das Weihnachtslied „Oh du fröhliche“ mitgesungen, das die „Eintracht“ nach altem Brauch zum Abschluss ihres Weihnachtskonzert anstimmte.

Lesen Sie auch:Briloner arbeitet an Lösung gegen Waldsterben in Madagaskar

Jubiläum soll nachgeholt werden

Der Musikverein ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Der Vorsitzende lud schon jetzt zu den Konzerten im kommenden Jahr ein, wenn die Jubiläumsfeierlichkeiten (sofern es Corona zulässt) nachgeholt werden sollen.

Während das beliebte Turmblasen am ersten Weihnachtstag abgesagt wurde, lassen es sich die Musikerinnen und Musiker der „Eintracht“ nicht nehmen, an Heiligabend nach alter Tradition den Menschen an verschiedenen Plätzen Weihnachts-Ständchen zu bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon