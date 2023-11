Elleringhauser Tunnel: Es gibt keinen Termin zur Eröffnung

Brilon. Die Bauarbeiten am Elleringhauser Tunnel sind zwar abgeschlossen, aber Genehmigungen fehlen noch. Bahnfahrer müssen weiter auf Busse umsteigen.

Die Wiedereröffnung des Elleringhauser Tunnels muss erneut verschoben werden. Ursprünglich sollte der Zugverkehr schon am 25. August wieder rollen. Die Bahnkunden müssen sich noch mindestens bis zum 20. November mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) abfinden. Das teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit.

Der Grund für die Verzögerung liege nicht in den eigentlichen Bauarbeiten, die laut Bahn abgeschlossen wurden. Auch Probefahrten seien erfolgreich durchgeführt worden. Das Problem sei, dass noch nicht alle Abnahmebescheinigungen der internen und externen Prüfer vorliegen. Diese seien notwendig, um die Inbetriebnahmegenehmigungen zu erhalten. „Unsere Experten arbeiten mit Hochdruck daran, dass schnellstmöglich alle Inbetriebnahmegenehmigungen eingeholt werden”, erklärte die Bahn.

Schienenersatzverkehr weiter im Einsatz

Wann dies allerdings konkret der Fall sein wird, könne man derzeit noch nicht sagen. „Hierzu laufen entsprechende Abstimmungen und wir werden dann unverzüglich informieren.” Die Deutsche Bahn entschuldigte sich bei ihren Kund ausdrücklich für die erneut aufgetretenen Verzögerungen. Sie versicherte, dass die Sicherheit und der Komfort der Reisenden oberste Priorität hätten.

Die Züge der Regionalexpress-Linien RE 17 und RE 57 verkehren daher laut Auskunft der Bahn wie folgt: Die Regionalexpress-Linie RE 57 von bzw. nach Winterberg verkehrt regulär. Die Fahrten von bzw. nach Brilon Stadt fallen zwischen Bestwig und Brilon Stadt aus. Die Regionalexpress-Linie RE 17 fällt zwischen Bestwig und Kassel-Wilhelmshöhe aus. Das bereits bestehende SEV-Konzept Bestwig – Bigge – Brilon Wald – Brilon Stadt wird fortgeführt. Zwischen Brilon Wald und Warburg wird ein separater SEV eingerichtet. Zwischen Warburg und Kassel-Wilhelmshöhe können Reisende die Züge der Linie RE 11 nutzen.

Kunden reagieren mittlerweile deutlich erbost auf den Schwebezustand. Insbesondere die Informationspolitik der Deutschen Bahn wird kritisiert. So beschwert sich eine Kundin direkt bei der Westfalenpost: „Seit Wochen wird man nur unzureichend informiert. Schüler stehen an leeren Haltestellen. Der Schienenersatzverkehr wird nicht rechtzeitig angekündigt oder endet im Chaos“, sagt die Frau.

Einer der ältesten Eisenbahntunnel in Deutschland

Der Elleringerhauser Tunnel ist 1400 Meter lang und gehört zu den ältesten Eisenbahntunneln in Deutschland. Er wurde zuletzt in den 1980er Jahren saniert, aber er entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Brandschutz und die Fluchtwege. Deshalb hat die Deutsche Bahn beschlossen, den Tunnel mit einer innovativen Methode zu erneuern, die bisher in NRW noch nicht angewendet wurde. Die Methode heißt “Tunnel-in-Tunnel” und besteht darin, im Haupttunnel einen separaten Tunnel zu errichten, durch den die Züge größtenteils während der Bauzeit fahren können. Dies soll die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste minimieren und die Bauzeit verkürzen.

Deutschlandweit handelt sich um den ersten Tunnel in Deutschland mit einer Länge von über einem Kilometer, dessen Innenschale komplett mit Fertigteilen modernisiert wird. Der neue Tunnel wird auch weiterhin eingleisig befahrbar sein, aber die Leistungsfähigkeit der Strecke wird durch zusätzliche Signale in Olsberg erhöht. Außerdem wird der Tunnel einen 1,2 Meter breiten Fluchtweg mit durchgehendem Handlauf und entsprechende Sicherheitsausstattung erhalten. Zusätzlich ist ein mit Kraftfahrzeugen befahrbarer Rettungsstollen einschließlich eines Wendehammers geplant. Beim Spatenstich im September 2022 ging Bereichsleiter der Baufirma Max Bögl, Mathias Mondel, auf einige Details dieses Pilotprojekts ein und bezifferte die Kosten zu diesem Zeitpunkt mit 110 Millionen Euro.

