Engagementpreis NRW: Jetzt abstimmen für den TuS Medebach

Medebach. Unter dem Motto „Willkommen im TuS“ kümmert sich der TuS Medebach um sportbegeisterten Menschen aus aller Welt. Das könnte preiswürdig sein.

Die Landesregierung teilt mit: Die Online-Abstimmung für den Publikumspreis im Rahmen des Engagementpreises NRW 2022 ist jetzt gestartet Bis zum 31. Oktober 2022 können Bürgerinnen und Bürger auf dem Portal www.engagiert-in-nrw.de darüber abstimmen, welches der 12 nominierten Projekte bürgerschaftlichen Engagements ihr Favorit ist und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wird. Mit dabei ist auch der TuS Medebach. Unter dem Motto „Willkommen im TuS“ kümmere sich der Verein mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen um sportbegeisterten Menschen aus aller Welt. Besonders die Integrationsleistung des Vereins wird von der Jury besonders hervorgehoben.

Lesen Sie auch: Medebach: Unwillkürliche Geste von Bürgermeister sagt alles

Ein zentraler Aspekt der Vereinsphilosophie sei dabei schon immer die Integration der Menschen vor Ort gewesen. Und das sei nicht in erster Linie bezogen auf die Gewinnung von neuen Vereinsmitgliedern. Deren Zahl sei mit über 1 000 ohnehin sehr groß. Vielmehr gehe es den Vereinsverantwortlichen um die Mitgestaltung „einer lokalen Willkommenskultur, die allen Neumedebacherinnen und Neumedebachern ein gutes Ankommen ermöglicht“. Der Vorsitzendes des Vereins, Matthias Schröder, ist stolz auf die Nominierung. „Es ist schön, dass so ein Engagement gewürdigt wird und hoffentlich auch Anspron für andere Vereine ist“, sagt er.

Engagementpreis NRW 2022 unter dem Motto „Für Engagement begeistern

Die Online-Abstimmung ist bis zum 31. Oktober 2022 möglich unter www.engagiert-in-nrw.de

Der Engagementpreis NRW 2022 steht unter dem Motto „Für Engagement begeistern“. Die Preisträger des Publikumspreises und weiterer Kategorien werden am 5. Dezember 2022 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Düsseldorf bekannt gegeben.„Alle zwölf Projekte sind beeindruckend. Sie enthalten viele tolle Ideen und Ansätze, Menschen für ein Engagement und den Einsatz für die gute Sache zu begeistern“, sagte Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese Projekte und die insgesamt 221 eingegangenen Bewerbungen von Initiativen, Vereinen, Stiftungen und Netzwerken zeigen, wie vielfältig das Engagement in Nordrhein-Westfalen ist.

Lesen Sie auch: Erstes Live-Konzert im neuen Medebacher Rockcafé

Die Landesregierung hat den Engagementpreis NRW 2022 in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt. Neben dem Publikumspreis werden auch ein Jury-preis sowie ein Sonderpreis der NRW-Stiftung vergeben. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

Die nominierten Projekte

 „Fachgeschäft für Stadtwandel“, Initiative für Nachhaltigkeit e.V., Runder Tisch Holsterhausen, Standpunkt e.V., Essen - Holsterhausen, www.fachgeschaeft-fuer-stadtwandel.de

 „Forum für Willkommenskultur“, Kölner Freiwilligen Agentur e.V., Köln, www.koeln-freiwillig.de

 „Begeistern. Begleiten. Binden. – die Trainerentwicklungsarbeit beim SV Gescher“, SV Gescher e.V., Gescher, www.svgescher.de/allgemein

 „Inseln des Glücks - Mit kreativen Ideen und aktiver Einbindung Interesse an kulturellem Engagement wecken“, Verein Alles Kunst e.V., Paderborn, www.alleskunst.info

 „Politforum“, Bürgerstiftung Dülmen, Dülmen, www.buergerstiftung-duelmen.de

 „Kloster Wiedenbrück“, Kloster Wiedenbrück eG, Rheda-Wiedenbrück, www.kloster-wiedenbrueck.de

 „Selbstverständlich? Nein, Ehrensache! Wann bist du dabei?“, Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Ense e.V., Ense, www.ov-ense.drk.de

 „Biotoppunktvernetzung“, Hünxe summt e.V., Hünxe, www.huenxe-summt.de

 „Willkommen im TuS“, TuS Medebach 1919 e.V., Medebach, www.tus-medebach.de

 „Kulturkantine Oberberg“, Kulturkantine Oberberg e.V., Reichshof - Eckenhagen,www.kulturkantine-oberberg.de

 „Jugend begeistert Jugend“, Katholische junge Gemeinde St. Helena Rheindahlen, Mönchengladbach, www.kjg-rheindahlen.de

 „Jeder kann tanzen! Inklusion erleben!“, Tanzen Inklusiv in Nord-rhein-Westfalen e.V., Bonn, www.TanzenInklusiv.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon