Eresburglauf in Obermarsberg: Ein Event für Sportsfreunde

Obermarsberg. Der Eresburglauf in Obermarsberg verspricht für Sportskanonen und Schaulustige Spaß und Unterhaltung für das kommende Wochenende.

Für Sportsfreunde und auch die weniger bewegungsfreudigen Schaulustigen bietet sich mit dem Eresburglauf des SV Eresburg in Obermarsberg an diesem Samstag eine wunderbare Gelegenheit der geselligen Leibesertüchtigung. Allerdings sollte man sich warm und wasserdicht anziehen, denn das Wetter verspricht wechselhaft zu werden.

Für die Sportsfreunde

Mit vier Läufen bietet das Event sportliche Herausforderungen auf mehreren Leveln. Zwischen 21 Km Halbmarathon, 12 Km Panorama-Lauf, 5 Km Einzellauf und Staffellauf im Team ist für jeden was dabei.

Anmeldeschluss 14. April um 12 Uhr. Weitere Infos zu den Strecken unter: www..de/laeufe-

Im Rampenlicht

Rund um den Eresburglauf erwartet die Besucher am Samstag in Obermarsberg ein buntes Rahmenprogramm. Moderiert wird dieses Spektakel von dem Hochsauerländer Original Andreas Melliwa, der durch Radio Sauerland bekannt ist.

Samstag ab 11 Uhr geht es los an der Nikolaikirche in der Ortsmitte von Obermarsberg.

Für die Kleinen

Auch die kleinen Gäste erwartet beim Familienfest zum Eresburglauf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Von einer Hüpfburg und Kinderschminken, einer Carrera-Rennbahn und Torwandschießen bis zu einer Dorfrallye ist für jeden etwas dabei.

Samstag, 15. April ab 11 Uhr an der Nikolaikirche.

Das geht durch den Magen

Ein Besuch des Events rund um den Eresburglauf in Obermarsberg lohnt sich nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus kulinarischen Gründen. Wen es am Samstag nach Kaffee und Kuchen, Bratwürstchen im Brötchen und Kaltgetränken in geselliger Runde gelüstet, der ist auf dem Platz vor der Nikolaikirche in Obermarsberg genau richtig.

Für Hobby-Historiker

Auf den Spuren von Karl dem Großen wandeln - das beschauliche Obermarsberg wartet am Samstag nicht nur mit sportlichen Herausforderungen auf, sondern punktet auch mit seinen zahlreichen geschichtsträchtigen Orten, die man sich anschauen kann. Zahlreiche Infotafeln im Dorf verteilt erzählen die Geschichte des historisch vielseitigen Ortes. Ob der Buttenturm, der Pranger, der Rittersprung oder die Stiftskirche - für Geschichtsbegeisterte gibt es eine Menge zu sehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon