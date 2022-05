Stellten das Buch „Wandern und Pilgern auf historischen Pfaden von Paderborn nach Elspe" vor: Annemarie Schmoranzer (2.v.r.) und die Co-Autoren des Briloner Heimatbundes (v.l.) Loni Heldt-Wiese, Winfried Dickel und Volker Gedaschke am Jakobusbildstock an der Jakobuslinde in Brilon.