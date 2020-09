Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch gab gemeinsam mit seiner Gattin Brigitte Schulte-Bartsch und - als Erstwählerin - Tochter Lea seine Stimme in der Stadtbibliothek ab. Dort war corona-bedingt erstmals das Wahllokal für den Stimmbezirk Helle eingerichtet worden. Das angestammte Wahllokal befindet sich im Ev. Kindergarten.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl in Brilon: CDU bleibt vorne

Brilon. In Brilon wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse im Überblick.

In insgesamt 19 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Brilon die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Zwei Männer und zwei Frauen haben sich in Brilon für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin zur Wahl gestellt. Das sind die aktuellen Ergebnisse:

Bürgermeisterwahl Dr. Christoph Bartsch (SPD) 55,70 % Niklas Frigger (CDU) 34,05 % Frauke Müthing (BBL) 5,13 % Karin Schreckenberg (parteilos) 5,12 %

In der ehemaligen Kreisstadt Brilon haben sich sieben Parteien zur Wahl für den Stadtrat gestellt. So haben die Bürgerinnen und Bürger abgestimmt:

Ratswahl CDU 44,99 % -3,20 % SPD 35,06 % -2,60 % FDP 4,33 % -0,50 % Die Linke 2,07 % -0,90 % Grüne 6,59 % +6,60 % FWG 0,61 % +0,61 % BBL 6,36 % -0,10 %

Um das Amt des Landrats haben sich fünf verschiedene Kandidaten beworben. Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden:

Landratswahl Dr. Karl Schneider (CDU) 58,14 % Dr. Ahmet Arslan (SBL) 3,70 % Anna Katharina Baulmann (Grüne) 9,63 % Reinhard Brüggemann (SPD) 25,57 % Brigitte Mauthner (Die Linke) 2,95 %

Gleich acht Parteien haben sich für den Kreistag zur Wahl gestellt. So sieht das Ergebnis aus:

Kreistagswahl CDU 45,83 % -4,00 % SPD 27,56 % -5,15 % Grüne 10,25 % +6,95 % FDP 3,94 % -0,21 % Die Linke 1,67 % -1,51 % AfD 3,45 % +3,45 % SBL* 5,18 % FW HSK* 2,11 %

* Die SBL und FW HSK traten bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 gemeinsam an.

