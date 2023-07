Einbrecher richteten in der LWL-Klinik erheblichen Schaden an.

Verbrechen Marsberg: Erheblicher Schaden nach Einbruch in LWL-Klinik

Marsberg. Zwei Räume der Marsberger Klinik wurden von Einbrechern ausgeräumt. Sie stahlen Werkzeuge und Elektronik. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Räume der Klinik in der Straße “Weist” in Marsberg das Ziel von Einbrechern, die zwischen Freitagmittag und Montagmorgen in das Gebäude eindrangen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Die Täter, so die Polizei, erbeuteten verschiedene Werkzeuge und elektronische Geräte und richteten dabei großen Schaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon