Erlinghausen. Andernorts werden die Kirchen geschlossen, in Erlinghausen nicht. Problem bei der Sanierung ist, dass die Kirche auf einer Quelle errichtet ist.

Erlinghausen: St.-Vitus-Kirche wird umfangreich saniert

Der Innenraum der St.-Vitus-Kirche in Erlinghausen soll renoviert werden. Wände und Decken sind ziemlich verrußt und feucht. Schimmel und Risse haben sich gebildet. Über die Pläne informierten jetzt Propst Meinolf Kemper und Architekt Albert Henne aus Höxter die Bürger.

Alle 30 bis 40 Jahre stünden immer wieder Grundsanierungen an, führte der Propst zunächst vor den rund 50 Besuchern aus. Zwar bestünden auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung beim Erzbistum im Paderborn Überlegungen, inwieweit man sich von dem einen oder anderen Kirchengebäude trennen müsse, doch für die Kirche in Erlinghausen sei dies keine Option, aufgrund der guten Teilnahme an den heiligen Messen.

Kirchenschließung keine Option

Nun stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an, die jetzt nach Abschluss der Genehmigungsverfahren zum Jahresanfang 2020 begonnen werden sollen. Propst Kemper: „Eine Herausforderung für die Gemeinde.“ Doch so, wie die früheren Generationen diese Aufgaben schon gemeistert hätten, schaue er, so der Propst weiter, „auch bei diesem Vorhaben zuversichtlich auf die Gemeinde.“

Architekt Albert Henne aus Höxter (stehend) erklärt in einer Infoveranstaltung die einzelnen Renovierungsmaßnahmen in der St.-Vitus-Kirche Erlinghausen. Foto: Herbert Dülme

Zu den umfangreichen Maßnahmen zählt an erster Stelle der Fußboden. Da die Kirche direkt über einer Quelle errichtet ist, steht sie faktisch auf schwimmenden Grund. Aufsteigende Feuchtigkeit hat im Laufe der Jahre zur großflächigen Zerstörung des Marmors geführt. Eine Isolierung besteht nicht. Dies hat zur Folge, dass der gesamte Fußboden entfernt werden und erneuert werden muss. Angedacht sind Holzpodeste unter den Bankbereichen. Die Heizungsanlage entspricht nach 28 Jahren nicht mehr den energetischen Voraussetzungen. Auch hier ist eine komplette Sanierung erforderlich. Gleiches gilt für die Elektroinstallation.

In einem aufwendigen Verfahren werden die Wände im Innenraum gereinigt und anschließend mit neuem Mineralanstrich versehen. Der Kirchengemeinde sei, so Propst Kemper, die vorhandene Ausmalung, insbesondere im Chorraum zu dezent. Frühere Ausmalungen sollen untersucht werden. Sobald der Innenraum eingerüstet werden kann, werden dann die Fenster einer Überprüfung unterzogen.

Hochaltar wird eingehaust

Der Hochaltar wird eingehaust, das heißt, in Folie und Holz sicher verpackt. Das Inventar wird beim Restaurator eingelagert. Die Kirchenbänke werden überarbeitet und mit neuen Sitzpolstern ausgestattet.

Eine Vorgabe ist ein zukünftiger beschränkter Zugang, der Vandalismus, Diebstahl und Missbrauch der Räumlichkeiten begegnen soll. Durch Glaselemente in Form eines Glaswindfangs unter der Orgelempore soll dies gewährleistet werden. Auch der Seiteneingang soll einen Glaswindfang erhalten. Die Steuerung der Glocken und der Uhr müssen ebenfalls erneut werden.

Nutzung der Orgel bleibt offen

Noch offen ist die weitere Nutzung der Orgel. Da es sich um eine reine Romantikorgel handelt, ist sie besonders erhaltenswert, stellt aber besondere Anforderungen an den Organisten. Eine neue Orgel ist von der Gemeinde nicht finanzierbar, eine Restaurierung wäre möglich, muss aber noch geprüft werden

Die geplanten Kosten lagen zu Planungsbeginn 2017 bei rund 600.000 Euro. 75 Prozent hiervon übernimmt Paderborn. Der Propst geht davon aus, dass sich aktuell diese Zahlen bereits verschoben haben. Die Dauer der Baumaßnahme wird mit voraussichtlich neun Monaten kalkuliert.

Grundsteinlegung in 1869

1869 wurde der Grundstein für die Vorgängerkapelle in Erlinghausen gelegt. Drei Jahre später 1871 wurde sie eingeweiht und ersetzte damit die erste alte Fachwerk-Kapelle, vermutlich aus 1667, wie im Brökel-Buch zur Dorfgeschichte nachzulesen ist. Schon einige Jahrzehnte später wurde die Kapelle zu klein.

Die St.-Vitus-Kirche wurde im neugotischen Stil mit drei Schiffen 1900 nach Plänen des Kirchenbaumeisters Tegethoff aus Marsberg erweitert. Der neugotische Hochaltar ist eine Arbeit des Bildhauers Franz Larenz aus Niedermarsberg. 1915 wurde die Gemeinde zur Pfarrvikarie erhoben.

Der Kirchenmaler Heinz Mühlenbein aus Marsberg gestaltete 1942 den Innenraum um. Der alte Kirchturm von 1870 zeigte größere Schäden, die Gemeindemitglieder bauten 1956 den wuchtigen 24 Meter hohen Kirchturm zum großen Teil in Eigenleistung dem Gebäude vor. 1972 wurde der Innenraum umgestaltet, die alte Kanzel abgebrochen und nicht wieder eingebaut.