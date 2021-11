Erneut schwerer Unfall auf Korbacher Straße bei Medebach

Erneut ist es am Abzweig Korbach/Medebach zu einem schweren Unfall gekommen.

Medebach. Diesmal war ein Bus beteiligt. Am Abzweig nach Korbach bzw. nach Medebach hat es erneut einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Die Einzelheiten:

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am bereits am Freitag. Das teilte die Polizei heute mit. Gegen 11.30 Uhr war ein ohne Fahrgäste besetzter Bus auf der L 854 aus Richtung Oberschledorn unterwegs und bog nach rechts auf die L 617 in Richtung Medebach ein.

Verletzte

Ein von Hillershausen kommender Pkw wich dem einbiegenden Bus aus, streifte ein entgegenkommendes Wohnmobil und kollidierte frontal mit einem dahinter fahrenden Auto. Der 78-jährige Fahrer des Pkw sowie seine Beifahrerin wurden leicht bzw. schwer verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Erneut an dieser Stelle

Erst vor vier Wochen war es an gleicher Stelle zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 59-jährige Frau aus Lichtenfels war mit ihrem Wagen in Richtung Korbach-Hillershausen unterwegs. Vor ihr befanden sich ein Sattelzug und das Auto einer 56-jährigen Frau aus Medebach. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es anschließend zum Zusammenstoß zwischen der 59-Jährigen und dem Auto des entgegenkommenden 21-Jährigen aus Medebach im Bereich des Abzweigs Oberschledorn. Durch den Zusammenstoß wurde auch der Wagen der 56-Jährigen Medebacherin beschädigt. Die 59-Jährige, der 21-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin aus Medebach wurden schwer verletzt

