Erst Frühling im Sauerland, dann folgt heftige Wetterwende

Hochsauerland. Der Frühling tut sich weiterhin schwer im Hochsauerland. Ein richtiger Durchbruch mit einer längeren sonnigen Wärmeperiode ist nicht in Sicht.

Erstmals in diesem Frühjahr erleben wir mal einige Tage am Stück Frühlingstemperaturen von rund 20 Grad im Hochsauerland. Diese Wärme wird sich auch bis zum Sonntag halten, allerdings reichert sich die Luft mit immer mehr Feuchtigkeit an. So bilden sich an allen Tagen einige Schauer, die am Freitag und dann wieder am Sonntag am häufigsten ist. In der kommenden Woche geht es insgesamt unbeständig weiter. Vollkommen trockene Tage sind selten und auch die Temperaturen entfernen sich langsam wieder von einem frühlingshaften Niveau. So sind Anfang der Woche noch zwischen 13 und 18 Grad zu erwarten. In der zweiten Wochenhälfte werden es dann meist zwischen 9 und 14 Grad sein.

Lesen Sie auch:Westfalenpost Winterberg/Brilon jetzt auf Instagram folgen!

Das Wetter auf dem Berg

Am Mittwochmorgen gab es auch auf dem Kahlen Asten nochmal leichten Frost, möglicherweise sanken die Werte letztmals in der zu Ende gehenden Wintersaison unter die 0 Grad-Marke. Seitdem kannten die Temperaturen eigentlich nur den Weg nach oben und in windgeschützten Bereichen war es auch hier oben möglich sich mal ohne Jacke in die Sonne zu setzen. Dies wird auch in den kommenden Tagen klappen, allerdings sollte man auch mit etwas Aufmerksamkeit an den Himmel blicken. Die bisher von einem Hochdruckgebiet bestimmte Wetterlage wird nun wieder durch Feuchtigkeit angereichert und so muss auch mit einigen Niederschlägen gerechnet werden. Erste Schauer ziehen bereits am Freitagvormittag über die Region hinweg und bringen einzelne Gewitter mit. Anschließend beruhigt sich die Lage wieder, die Sonne setzt sich zeitweise durch und es wird wieder recht warm. Zum Nachmittag bilden sich dann erneut Schauer und einzelne Gewitter. Am Samstag sind Schauer die Ausnahme, meist bleibt es trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag ist neuerdings eine Wetterverschlechterung mit häufigeren Schauern zu erwarten.

Lesen Sie auch:Nach Elternzeit: Junge Mutter riskiert alles - und gewinnt

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Bis einschließlich zum Mittwoch lag das Jahresmaximum an der Wetterstation Naturparkschule Hallenberg bei 19 Grad. Es gab hier also bisher noch keinen offiziellen warmen Tag. Dies könnte sich in diesen Tagen aber ändern, denn mit Südwestwinden weht frühlingshafte Luft in die Medebacher Bucht. Nach den trockenen Tagen rund um den Mittwoch und Donnerstag geht es nun aber wieder mit wechselhaften Bedingungen weiter. So muss man bereits am Freitagmorgen den Blick zum Himmel richten, denn einzelne Schauer sind unterwegs. Allerdings beruhigt sich unser Wetter danach wieder recht zügig, die Wolken lockern auf und die Sonne kann sich für längere Zeit durchsetzen. Wiederum sind dann etwa 20 Grad möglich. Einige Schauer und Gewitter beenden dann den Tag. Der Samstag beginnt teils mit Nebel und Hochnebel, welcher sich aber auflöst und der Sonne Platz macht. Mit dieser entstehen wieder einige Quellwolken, die am Nachmittag aber nur einzelne Schauer bringen. Zum Sonntag dann deutlich wolkenreicher und häufiger kann es mal nass werden. Dies ist dann der Auftakt in eine wechselhafte neue Woche, die der Sonne insgesamt nur wenig Platz lässt.

Lesen Sie auch: Brilon: Unerwarteter Geheimplan zu Nachfolge in Oli´s Bistro

Lesen Sie auch:Hausarztmangel in Brilon: Wie „EVA´s“ für Entlastung sorgen

Das Wetter für den Nordkreis

In diesem Jahr hat der Wasserhaushalt rund um Brilon und Olsberg noch keine Probleme gehabt. In den vergangenen Jahren mussten wir bis hierhin bereits mehrfach mit Worten wie Waldbrandgefahr um uns werfen. Die wechselhaften Bedingungen, die den Menschen teilweise nerven sind also der Vorteil für die Natur. Und obwohl wir nun einige trocken und auch recht warme Tage hinter uns hatten, ändert sich an dieser Lage auch in Zukunft nicht allzu viel. Ganz im Gegenteil: Da zum Regen auch die Wärme hinzukommt, wird das Sauerland in Kürze überall in vollem Grün erstrahlen. Erste kurze Schauer und Gewitter werden die Ruhr bereits am Freitagvormittag erreichen. Allerdings ergibt sich danach am Vormittag wieder eine längere trockene Phase, welche auch etwas Sonne mit sich bringt. Zum Nachmittag muss dann erneut mit einigen Regengüssen und örtlich auch mit Blitz und Donner gerechnet werden. Die Temperaturen bleiben dazu allerdings recht warm und können erneut etwa 20 Grad erreichen. Zum Samstag darf man sich durchaus einige Aktivitäten im Freien vornehmen, denn nur vereinzelt sind mal kurze Schauer unterwegs. Meist bleibt es trocken und die Temperaturen ändern sich wenig. Am Sonntag und vor allem zum Beginn der neuen Woche wieder deutlich unbeständiger und teils auch sehr nass.

Trend: Das positive an der neuen Woche: Die Nachtfrostgefahr ist sehr gering und meist gleich 0. Empfindliche Pflanzen können also nach draußen. Die Sonne hat es dazu aber schwer. Immer wieder fällt Regen und auch die Tagestemperaturen gehen schrittweise zurück.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon