Erst laufen, dann feiern: Der MedeRun lockt Jung und Alt

Medebach. Ob Halbmarathon, Nordic Walking oder Bambini-Lauf, beim MedeRun am 26. August ist für jeden etwas dabei.

Erstmalig findet am Samstag, 26. August, in der Hansestadt Medebach der MedeRun, eine Laufveranstaltung für die ganze Familie statt. Unterschiedliche Läufe vom Halbmarathon bis zum Bambini-Lauf werden angeboten und auch Nordic-Walking Fans kommen auf ihre Kosten.

Die Teilnehmenden dürfen sich auf attraktive Strecken durch die wunderschöne Landschaft der Medebacher Bucht freuen. Alle Generationen sind herzlich eingeladen, mitzulaufen. „Im Vordergrund steht der Spaß am Laufen und das Gemeinschaftserlebnis“, so Touristik-Chef Michael Aufmhof. Für jeden

Besonderes Gemeinschaftserlebnis

Anspruch ist das passende Laufangebot dabei: Halbmarathon (Laufen/ Nordic Walking), zehn Kilometer (Laufen/ Nordic Walking), fünf Kilometer (Laufen), außerdem Familien-, Kinder- und Bambiniläufe über 300 Meter, 800 Meter und 1200 Meter rund um den Marktplatz. Egal, ob mit Arbeitskollegen, Mitgliedern des Vereins oder mit Freunden, ein Team-Lauf ist ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis.

Beim MedeRun werden unter dem Motto „Erst laufen, dann feiern“ auch Firmen-/Gruppenläufe ab vier Personen auf der fünf Kilometer und zehn Kilometer Strecke angeboten. Hierbei wird die Durchschnittszeit aller Teilnehmenden eines Teams gewertet. Zudem sind Einzelwertungen möglich. Zwei Tage Bühnenprogramm mit Live-Musik. Alle Läufe ab 5 Kilometern starten zeitversetzt im Bereich der Schützenhalle und enden auf dem Marktplatz in der Stadtmitte. Hier wird auch ein buntes Bühnen- und Rahmenprogramm zwei Tage lang für Trubel und Unterhaltung sorgen.

Explosive Mischung aus Schlager, Rock und aktuellen Hits

Bereits am Freitagabend präsentiert Profisänger und Entertainer King Eddy seine Kultschlager Hitparade. Nach den Siegerehrungen, am Samstag findet der letzte MedeBeat des Medebacher Event-Sommers mit der Live-Band „7even-Amped“ statt. Beste Stimmung ist garantiert, denn die explosive Mischung aus aktuellen Chart Hits sowie Rock- und Popklassikern wird ganz sicher die Marktplatzbühne rocken. An beiden Tagen ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Anmeldungen für die Läufe sind bis zum 24. August unterwww.maxx-timing.de/anmeldung möglich. Die Bambini- und Familienläufe können nur vor Ort angemeldet werden. Unter www.mederun.de gibt es weitere Informationen zu dieser Großveranstaltung.

