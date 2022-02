Erst Schnee – und dann kommt der Frühling ins Sauerland

Hochsauerlandkreis. Nachdem in der letzten Woche starker Sturm, Regen und graues Wetter den HSK heimgesucht haben, geht es am Wochenende bergauf. Die Sonne kommt:

Das Sauerländer Wetter bewegt sich in deutlich ruhigeren Bahnen als bisher. Nach Durchzug einer Kaltfront am Donnerstagabend folgen Freitag Schneeschauer mit einigen Zentimetern Neuschnee auf den Bergen. Das Wochenende verläuft dann trocken und überwiegend auch sonnig. Nachts kalt, tagsüber recht angenehm.

Das Wetter auf dem Berg

Der Februar geht allmählich zu Ende und schon jetzt kann man bilanzieren, dass er einer der niederschlagsreichsten und windigsten Monate der vergangenen Jahre war. Recht gut zu vergleichen ist er mit dem Februar 2020, welcher ebenso mehrere Stürme, u. a. auch den Orkan „SABINE“ brachte und letztendlich auch deutlich zu mild ausfiel. Auf seine letzten Tage will der Februar aber wohl noch einiges gutmachen, denn nach dem bereits sonnigen Mittwoch erleben wir aktuell nur eine kurze wechselhafte Phase, die am Wochenende wieder in Hochdruckwetter übergeht. So zeigt sich der Freitag mit Temperaturen knapp unter 0 Grad recht winterlich und im Tagesverlauf ziehen immer wieder Schneeschauer über die Winterberger Hochfläche hinweg. Bis zum Abend sind 3 - 5 cm Neuschnee möglich. In der Nacht zu Samstag ziehen die letzten Flocken dann ab und die Wolken lockern langsam auf. Letzte Restwolken lösen sich im Laufe des Samstagsvormittag auf und nachfolgend erwarten uns bis zum Rosenmontag durchweg sonnige Zeiten. Dabei sinken die Temperaturen in den Nächten in den leichten bis mäßigen Frostbereich, tagsüber erreichen sie am Sonntag rund 2 Grad plus, zum Montag wird es etwas milder.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

119 Liter in Westheim bei Marsberg, 138 Liter an der neuen Wetterstation in Düdinghausen und sogar 150 Liter an der Naturparkschule in Hallenberg. Das ist die Bilanz des bisherigen Februars. Für die Orte nahe der hessischen Grenze, die normalerweise recht wenig Niederschlag abbekommen, sind dies für einen Wintermonat schon sehr hohe Werte. In der Regel sind diese nur im Zusammenhang mit heftigen Sommerniederschlägen zu erwarten. Es ist ein Bild für die starke Tiefdrucktätigkeit in diesem Monat, welche mit dem Durchzug der Kaltfront am Donnerstagnachmittag aber nun ihren Endpunkt findet. Der Freitag bringt auch den Tallagen an Diemel, Nuhne und Orke einige Schneeschauer, die allerdings bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt nur kurz mal liegen bleiben werden. Oberhalb von 500 m Höhe bildet sich allerdings noch mal eine dünne Schneedecke. Zwischen den Schauern setzt sich aber bereits zeitweise die Sonne durch und diese verschafft sich am Samstag immer mehr Platz am Sauerländer Himmel. Zudem bleibt es trocken. Nach einer frostigen Nacht zum Sonntag erleben wir teilweise bis zu 10 Sonnenstunden, der Rosenmontag ändert dieses Wetter nur wenig.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Großwetterlage über Mitteleuropa, die seit etwa Mitte Januar nur Tiefdruckgebiete kannte, ändert sich nun doch sehr deutlich und man kann schon jetzt mit einiger Vorsicht sagen, dass der März ein wohl deutlich trockener und auch wesentlich sonniger Monat sein wird. So sorgte schon der vergangene Mittwoch bei vielen von uns für ein Aufatmen und teilweise auch für Frühlingsgefühle, denn die Temperaturen erreichten bei wenig Wind am Nachmittag hier und da bis zu 10 Grad plus. In den kommenden Tagen sollte die etwas dickere Jacke aber doch nochmal rausgeholt werden, denn wir haben es mit Luftmassen aus Nordeuropa zu tun, die Ende Februar dann doch noch eher winterlich als frühlingshaft sind. So klettern die Temperaturen am Freitag und Samstag entlang der Ruhr und rund um Brilon meist auf 2 - 4 Grad. in den Nächten muss überall mit Frost gerechnet werden. Dazu kann es im Umfeld von einigen kräftigen Schneeschauern am Freitag bis auf rund 400 m Höhe mal kurzzeitig weiß werden, eine Schneedecke, die das Wochenende überdauert, bildet sich allerdings nur in den Hochlagen aber etwa 600 m Höhe. Schon am Samstag sind verbreitet 5 - 7 Sonnenstunden möglich, Sonntag und Rosenmontag können dann sogar bis zu 10 Stunden bringen. Dazu wird es tagsüber etwas wärmer, nachts bleibt es aber meist frostig.

Trend: Im Allgemeinen dominieren auch in der kommenden Woche Hochdruckgebiete, voraussichtlich am Dienstag überquert uns eine Wetterfront mit etwas Regen und Schneeregen. Dahinter setzt sich aber schnell wieder die Sonne durch. Nachts weiter recht kalt, tagsüber meist zwischen 2 und 8 Grad plus.

