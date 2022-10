Erst Spätsommer im Hochsauerland, dann die Abkühlung

Dichte Wolken - wie hier in Höhe von Deifeld mit Blick in Richtung Schlossberg - haben ab morgen erstmal Sendepause.

Hochsauerland. Wind und Regen bestimmen das Wetter im Sauerland. Aber zum Feiertag und bis zur Wochenmitte sieht Wetterfachmann Julian Pape Licht am Horizont.

Nach einem windigen und regnerischen Wochenende beruhigt sich das Sauerländer Wetter am Tag der deutschen Einheit deutlich. Am Dienstag und Mittwoch erreicht uns dann sogar nochmals spätsommerlich milde Luft, zum Donnerstag sorgt viel Wind allerdings für eine Abkühlung.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Das Wetter auf dem Berg

Obwohl der September mit 160 Liter pro Quadratmeter viel Regen brachte, zeigte sich der Wind für einen Herbstmonat doch eher schwach. Mit nur 74 km/h maximaler Windstärke auf dem Kahlen Asten war man noch weit von einem ersten Herbststurm entfernt. Am Samstag und auch noch am heutigen Sonntag sorgt Tief Walburga ebenfalls für Böen in diesem Bereich. Ein richtiger Sturm war allerdings weiterhin nicht dabei. Dieser wird vorerst auch noch auf sich warten lassen, denn zum Tag der deutschen Einheit am Montag steigt der Luftdruck über Mitteleuropa deutlich an und unser Wetter beruhigt sich. Der Tag beginnt dabei teils noch mit dichteren Wolken und auch etwas Nebel, Regen fällt allerdings nicht mehr und im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne häufiger. Dazu klettern die Temperaturen auch rund um Winterberg auf immerhin 12 oder 13 Grad.

Lesen Sie auch: Brand bei Schweißarbeiten in Wiemeringhausen

Am Dienstag und Mittwoch kann man die Jacke an den Nachmittagen sogar vorübergehend zur Seite legen, denn ein südlicher Wind bringt nochmals spätsommerlich warme Luft, die die Werte zum Mittwoch sogar bis auf 18 oder 19 Grad ansteigen lassen kann. Ein böiger Wind sorgt in der Nacht zu Donnerstag für einen Luftmassenwechsel Luft mit kühleren Temperaturen.

Die Medebacher Bucht und Marsberg

An der Naturparkschule in Hallenberg brachten immerhin 13 der vergangenen 23 Tage Niederschlag. Insgesamt fielen rund 140 Liter pro Quadratmeter, was nach der extrem langen Trockenphase im August einen doch einen sehr eindrucksvollen Wetterwechsel bedeutet. Nun bekommen die Hochdruckgebiete zum Start in den Oktober allerdings wieder etwas mehr Platz auf der Wetterkarte. Sie dehnen sich aus Südeuropa weiter nach Norden aus und die Tiefs ziehen im Laufe der Woche eher über die Britischen Inseln und Skandinavien hinweg.

Lesen Sie auch:Bundesstützpunkt Winterberg/Willingen bleibt bestehen

So setzt sich am Tag der Deutschen Einheit die Sonne im Tagesverlauf immer besser durch und der Nachmittag ist dann sogar recht freundlich. Die Temperaturen liegen dann meist knapp über 15 Grad. Nach einer frischen Nacht zum Dienstag und etwas Nebel am Morgen wird es sehr freundlich oder sogar sonnig und die Werte steigen weiter bis auf 19 Grad. Am Mittwoch früh frischt der südliche Wind deutlich auf, fast wie ein Föhn und die Werte können erstmals seit längerer Zeit wieder über die 20 Grad Marke steigen. Die Nacht zum Donnerstag wird nach aktuellem Stand der Dinge teils sogar stürmisch mit milden Temperaturen. Am Tag selbst kühlt es dann aber ab, der Wind lässt nach und die Sonne zeigt sich häufiger.

An geschützten Stellen im Garten hat das Wetter im Sommer dafür gesorgt, dass sogar im Sauerland „Weinlese“ möglich war. Foto: Thomas Winterberg / WP

Das Wetter für den Nordkreis

Das nördliche Sauerland ist bei den klassischen herbstlichen Hochdruckwetterlagen oftmals im Vorteil. Der Grund liegt vor allem bei der Windrichtung, die meist aus Süd oder Südost daherkommt. Die Folge ist, dass sich in den bereits deutlich längeren Nächten Kaltluft im hessischen Becken sammelt, die bis die Medebacher Bucht vorankommt und hierfür teils längere Nebel sorgt. Auf der anderen Seite des Rothaargebirges löst sich der Nebel aber auf und die Sonne zeigt sich häufiger. Zudem sind die Temperaturen auch höher als in vergleichbarer Höhenlage im Südosten. Eine solche Lage könnte uns am Dienstag und vor allem auch am Mittwoch erwarten, denn das Zentrum eines Hochdruckgebietes befindet sich über den Osten Europas und wir gelangen in eine südliche Luftströmung, mit der sehr warme Luft über das Rothaargebirge geführt wird. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken klettern die Temperaturen so möglicherweise vielleicht schon am Dienstag auf bis zu 20 Grad und am Mittwoch sind entlang der Ruhr und auf der Briloner Hochfläche sogar knapp 22 Grad möglich. Die Jacke aus den vergangenen Tagen darf also erst einmal abgelegt werden. Ein deutlich auffrischender Wind im Lauf des Mittwochs sorgt aber in der Nacht zu Donnerstag mit einzelnen Schauern für ein Wetterwechsel, der uns wieder frische Luft bringt.

Lesen Sie auch: Holperpiste wird Modellprojekt: Straßenbau in Hallenberg

Trend

Leicht wechselhaft, aber nicht durchweg unfreundlich. So sieht es derzeit für das zweite Oktoberwochenende aus. Ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad steht derzeit auf der Tagesordnung der Wettermodelle. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon