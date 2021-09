Erst Unwetter, dann kehrt der Sommer zurück ins Sauerland

Hochsauerlandkreis. Zum Wochenende drohen Unwetter mit einer spätsommerlichen Gewittern im HSK. Aber in der neuen Woche kündigt sich ein neues Spätsommerhoch an.

Es scheint als wolle der September einiges von dem nachholen, was der Hochsommer verpasst hat im Hochsauerlandkreis. Doch zumindest vorübergehend wird es in den kommenden Tagen unbeständiger und am Wochenende auch kühler. Schon in der neuen Woche könnte ein neues Spätsommerhoch auf uns warten.

Das Wetter auf dem Berg

Der September ist schon in früheren Jahren ein Monat gewesen, in dem sich Hochdruckgebiete sehr stabil erwiesen haben und den im Frühherbst insgesamt kräftiger werden Tiefs auf dem Atlantik kaum eine Chance gelassen haben. So sei beispielsweise der September aus dem Jahr 1959 genannt, welcher dem Sauerland nach einem bereits sehr trockenen Sommer nur wenige Liter Niederschlag gebracht hat und teilweise sogar für Trinkwasserknappheit sorgte. Auch in den vergangenen Jahren machte der September als erster Herbstmonat mehr durch lange Spätsommerphasen als durch Herbststürme auf sich aufmerksam. Solche sind auch auf den aktuellen Wetterkarten noch gar nicht zu erkennen, doch der Freitag bringt nochmal eine spätsommerliche Gewitterwetterlage mit schwüler Luft und häufigen Schauern, die mit Blitz und Donner versetzt sein können. Die Temperaturen liegen mit knapp 20 Grad aber weiterhin in einem recht warmen Bereich. Dieser kühlt am Wochenende auf 15 Grad ab, dazu halten sich noch einige Wolkenfelder, Schauer fallen lediglich am Samstag noch vereinzelte. Zum Sonntag bleibt es weitgehend trocken und die Sonne dürfte sich für längere Zeit durchsetzen können.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In den vergangenen Tagen erlebten wir entlang der hessischen Grenze teilweise sehr schöne Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, die sich aufgrund der spürbar kürzer werdenden Tage immer mehr in den Tag hinein verlagern. Die Frühstunden waren dabei aufgrund der klaren Nächte und des schwachen Windes recht frisch und teilweise um 7 - 9 Grad kühler als auf den Bergen rund um Winterberg und Willingen. Mit der Sonne kletterten die Temperaturen aber deutlich an und erreichten beispielsweise am Mittwoch rund 25 Grad. Im September des vergangenen Jahres lag die wärmste Zeit jetzt noch vor uns, denn das Thermometer kratzte an der Wetterstation in Westheim bei Marsberg zwischen dem 14. und dem 16. September sogar an der 30 Grad-Marke. Obwohl die Wetterkarten auch in der kommenden Woche noch einen spätsommerlichen Eindruck machen, so hoch wird es nicht mehr nach oben gehen und am Wochenende zuvor sinken die Werte auch erst einmal knapp unter die 20 Grad ab. Dazu fallen am Freitag häufiger Schauer und einzelne Gewitter, die vorübergehend kräftig sind und bereits zum Samstag aber wieder nachlassen. Der Sonntag ist dann sogar freundlich und bleibt weitgehend trocken. Ähnlich auch der Trend für den Montag.

Das Wetter für den Nordkreis

Eigentlich würden wir mit dem beginnenden Herbst im September erwarten, dass der Wind zunimmt und vielleicht sogar die ersten stürmischen Böen über das Sauerland hinweg ziehen. Aufgrund der kräftigen Hochdruckgebiete, die sich aktuell kaum bewegen waren die ersten neun Septembertage aber überaus windschwach. So lag die mittlere Windgeschwindigkeit an der Wetterstation in Brilon bei bisher sehr dürftigen 0,5 km/h. In Bruchhausen bei Olsberg waren es sogar nur 0,3 km/h. Trotz des zunehmenden Einflusses von Tiefdruckgebieten, die vor allem am Freitag auch einige kräftige Schauer und Gewitter bringen können, bleibt der Wind auch in den kommenden Tagen eine eher schwache Angelegenheit. So lebt er nur im direkten Umfeld von kräftigen Schauern mal kurzzeitig auf, ansonsten bleiben die Blätter teilweise ohne eine wirkliche Bewegung. Die Sonne, welche in den vergangenen Tagen bereits Überstunden gemacht hat, versteckt sich am Freitag ziemlich gut hinter den Schauerwolken, schaut am Samstag aber schon wieder ab und an durch die Lücken in der Wolkendecke und ist am Sonntag bereits ziemlich gut präsent. Die Temperaturen versuchen sich zumindest vorübergehend etwas mehr dem Herbst anzupassen, denn sie gehen bis zum Sonntag meist auf 18 bis 20 Grad zurück.

Trend

Die erste Hälfte der neuen Woche dürfte dem Sauerland wieder einiges an Sonnenstunden bringen und auch die Temperaturen klettern selbst in höheren Lagen wieder über die 20 Grad-Marke hinaus. Erst ab Wochenmitte könnte es unbeständiger werden, die Unsicherheit ist hier aber noch groß.

