Erste Ferienwoche im Sauerland: Vier Tipps für Familien

In Brilon findet am Wochenende das Street-Food-Festival statt.

Hochsauerlandkreis. Die Sommerferien sind da! Und im Sauerland gibt es für Familien einiges zu erleben.

Die Sommerferien haben begonnen und die erste Woche ist fast vorbei. Im Sauerland lässt sich, egal ob das Wetter sonnig oder regnerisch wird, einiges erleben. Die Westfalenpost hat die besten Tipps zusammengestellt:

Cheat Day in Brilon

Foodies aufgepasst: Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, findet auf dem Briloner Marktplatz eine kulinarische Weltreise statt. Der Cheatday Streetfood ist zurück. In der Ankündigung heißt es: „An drei Tagen gibt es leckerstes Street Food von den verschiedenen Kontinenten der Erde aus den rollenden Gourmetküchen. Ob Dauerbrenner oder kulinarische Neuzugänge, von deftig oder cremig süß könnt Ihr Euch auf allerhand Köstlichkeiten freuen. Hier findet wirklich jeder sein neues Leibgericht.“ Neben der musikalischen Untermalung des Events kann auf dem Marktplatz an einem der Tische platz genommen werden, die bei Regen überdacht werden.

Los gehts am Freitag ab 17 Uhr bis 22 Uhr, Samstag ab 12 bis 22 Uhr und Sonntag ab 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Weiberkram Mädelsflohmarkt in Paderborn

Der Schützenhof wird am Ferienwochenende, 2 Juli, in ein Secondhand-Schlaraffenland verwandelt. „Wenn die Schnäppchenjägerinnen hier auf Beutezug gehen, werden aus Fehlkäufen der einen heißgeliebte neue Favoriten der anderen und längst vergessene Schrankhüter erwachen zu neuem Leben“, heißt es in einem Ankündigungstext. Neben den Schnäppchen gibt es auf dem Flohmarkt heiße und kalte Drinks, sowie etwas als Stärkung zwischendurch.

Sonntag, 2. Juli, 11 bis 16 Uhr. Eintritt 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Tickets dann nur an der Tageskasse.

Staudammführung am Hennesee

Wie sieht es in einem Staudamm aus? Was für Technik steckt dahinter? Das und viel mehr können Besucher bei einer Staudammführung am Hennesee erleben. In den Sommerferien bietet die Tourist-Information Meschede zusammen mit dem Ruhrverband Staudammführungen am Hennesee an. Die Besichtigung dauert ca. 120 Minuten und ist für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren geeignet.

Donnerstag, 29. Juni, 10 bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Eintrittskarten sind nur in Meschede, Tel. 0291-9022443 erhältlich. Jacke und festes Schuhwerk wird empfohlen, denn im Staudamm sind es ganzjährig nur 10 bis 12 Grad.

Karl-May-Festspiele in Elspe

Ein lohnendes Ziel: die Karl-May-Festspiele. Foto: Elspe-Festival

Es knallt, es zischt, es raucht wieder beim Elspe Festival: Karl May-Liebhaber und Elspe-Fans können sich wieder auf ein actionreiches Spektakel auf der Naturbühne freuen. Das Stück heißt „Unter Geiern“ und wird an verschiedenen Terminen gezeigt. Rundherum gibt es nicht nur Leckereien, sondern noch weitere Shows, die besucht werden können.

Karten und Infos unter www.elspe.de, Tel. (02721) 9444-0. jns

