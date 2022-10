Erste Herbststürme im Sauerland: Wetter wird ungemütlicher

Hochsauerland. Das Wetter im Hochsauerland wird nach der sonnigen Zwischenhochphase wieder unbeständiger. Es wird nass, windig und zeitweise sogar stürmisch.

Nach einem für die Jahreszeit außergewöhnlich milden Wochenstart im Hochsauerland besinnt sich das Sauerländer Wetter in den kommenden Tagen wieder auf normalere Oktobertemperaturen. Am Dienstag ist anfangs noch etwas Regen dabei, später zeigt sich dann zeitweise die Sonne. Der Mittwoch recht freundlich aber kühler, Donnerstag unbeständig. Ein Kaltluftvorstoß aus Nordeuropa mit einem frühen Winterhauch bleibt vorerst unwahrscheinlich. Aber zum Wochenende wird es stürmisch.

Lesen Sie auch:Freche Stellenanzeige im HSK: Kann-ich-nicht-mach-ich nicht

Das Wetter auf dem Berg

Man kennt es ja selbst, der Mensch ist ein absolutes Gewohnheitstier und so hatte man sich nach dem kühlen Wochen im September und auch nach den kalten Nächten zum Oktoberstart an die herbstlichen Temperaturen mitsamt der entsprechenden Kleidung schon gewöhnt. Die milden und fast schon warmen Werte der vergangenen Tage kamen einem dabei wieder fast schon vor wie Hochsommer. Tatsächlich sind die etwa 18 Grad am Montag selbst auf dem Kahlen Asten für die Jahreszeit eine Temperatur, die rund 8 - 10 Grad über den Durchschnittswerten lag. Allerdings befinden wir uns hier noch nicht im Rekordbereich, vor vier Jahren wurden sogar noch mal knapp über 20 Grad gemessen. Mit einer Regenfront in der Nacht zu Dienstag kühlt es nun aber deutlich ab, der Tag selbst beginnt noch mit vielen Wolken und ab und an regnet es noch. Im Laufe des Vormittags setzt sich aber wieder zeitweise die Sonne durch und der Tag endet dann recht freundlich. Die Nacht ist dann so kühl wie seit rund einer Woche nicht mehr. Tagsüber erleben wir einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken, auch der Donnerstag beginnt noch trocken, im Laufe des Tages nähert sich aus Westen aber bereits wieder das nächste Regengebiet.

Lesen Sie auch: Nordhangjause mit neuem Konzept: „Sowas fehlt in Winterberg“

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Aktuell gibt es zwei Hauptakteure beim europäischen Wetter. Hoch im Norden Skandinaviens versucht frühwinterliche Kaltluft vom Nordpol allmählich nach Süden vorzudringen. Sie schafft es allerdings erstmal nur wenig, denn ein umfangreiches Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik hält dagegen. Es dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und schaufelt daher sehr milde und teilweise sogar noch warme Luft aus dem Mittelmeerraum weit nach Norden. So war der Montag verbreitet nochmals ein warmer Tag mit mehr als 20 Grad, in einigen Orten Deutschlands wurde sogar noch mal die Sommermarke von 25 Grad überschritten. Dies ist nun aber erstmal wieder Geschichte, denn frische Luft gewinnt am Dienstag wieder an Raum. Verantwortlich hierfür ist ein kleines Regengebiet, welches aber besonders am Morgen auch noch recht kräftigen Regen bringen kann. Im Laufe des Tages zieht dieser aber nach Hessen ab und dann scheint auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg die Sonne. Die Nacht zu Mittwoch ist dann frisch mit Nebel und teilweise Bodenfrost, tagsüber dann trocken bei einigen Sonnenstunden. Nach einer weiteren frischen Nacht zum Donnerstag ziehen im Laufe des Tages wieder mehr Wolken auf und später kann es auch regnen.

Das Wetter für den Nordkreis

Lesen Sie auch:Vandalismus rund um die Briloner Propsteikirche nimmt zu

Schaut man sich die erste Hälfte des Oktobers an, so war diese recht ruhig, sonnenscheinreich und eher trocken. Die Temperaturen lagen dabei in etwas höheren Lagen leicht über dem langjährigen Durchschnitt, direkt in den Tälern war es aufgrund vieler kalter Nächte dagegen eher etwas zu frisch. In diesen Tagen macht das Temperaturniveau allgemein einen Sprung nach oben, denn durch Wolken und Wind ist es in allen Höhenlagen und teilweise 10 Grad wärmer als um diese Jahreszeit üblich. Gerade am Nordrand des Rothaargebirges, wo wir uns in Olsberg und Brilon ja befinden, sind rund 20 Grad Mitte Oktober allerdings auch nichts Außergewöhnliches. In den kommenden Tagen entfernen wir uns von dieser spätsommerlichen Marke dann aber doch wieder deutlich. Ein kleines Regengebiet, dass noch bis etwa Dienstagvormittag aktiv ist, lenkt wieder etwas frische Luft in die Region und so gehen die Temperaturen im Laufe des Tages teilweise sogar etwas zurück. Die Nacht zum Mittwoch ist dann überwiegen sternenklar, später bildet sich hier Nebel. Die Temperaturen sinken verbreitet auf Werte um 5 Grad, in windschwachen Tälern kann es sogar bis nahe 0 Grad hinuntergehen. Nach einem ruhigen und oft freundlichen Mittwoch beginnt auch der Donnerstag noch mit einigen Sonnenstrahlen, später mit frischem Wind mehr Wolken und auch Regen.

Trend: Wechselhaft und teilweise auch regnerisch: Dies sind grob gesagt die Aussichten rund um das nächste Wochenende. Dabei zeigt sich die Sonne zwar hin und wieder mal, bestimmend bleiben allerdings die Wolken, die auch immer mal wieder Regen bringen. Zudem ist der Wind frisch, zeitweise auch stürmisch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon