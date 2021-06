Erster Aktionstag seit Corona – Das ist in Olsberg geplant

Olsberg. Der Kneipp-Verein Brilon-Olsberg wollte ein Festival feiern – dann kam Corona. Jetzt gibt es ein Alternativprogramm. Die Aktionen im Überblick:

Gemeinsam mit dem Kneipp-Verein Brilon-Olsberg veranstaltet die Tourismus Brilon Olsbergam Sonntag, 20. Juni, im Kneipp-Erlebnis-Park Olsberg einen Aktionstag mit kostenlosen Angeboten. Eigentlich hatte das Kneipp-Heilbad Olsberg für das Wochenende das erste Olsberger Kneipp-Gesundheits-Festival geplant. Außerdem sollte der Kneipp-Erlebnis-Park offiziell eröffnet sowie die 126-jährigen Kneipp-Tradition in Olsberg groß gefeiert werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie können die Feierlichkeiten nicht in vollem Umfang stattfinden.

Aus dem aktuellen Anlass und um dem Potenzial des ganzheitlichen Kneippschen Naturheilverfahrens größtmögliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, hatte der Kneipp-Bund 2021 zum Kneipp-Jubiläumsjahr ausgerufen. Schließlich wäre Pfarrer Sebastian Kneipp 200 Jahre alt geworden. Daher hat sich auch der Landesverband NRW zum Ziel gesetzt, im Jubiläumsjahr das Lebenswerk des Gesundheitspfarrers entsprechend zu würdigen.

Lesen Sie auch: Das Cineplex in Brilon wollte eigentlich am 1. Juli öffnen. Vorher gibt es ein Soft Opening. Was geplant ist und Gäste im Vorfeld wissen müssen.

Fünf Heilbäder haben sich zusammengetan

Aus dem Sauerland und Siegen-Wittgenstein haben sich die fünf Kneipp-Heilbäder – Bad Berleburg, Bad Laasphe, Brilon, Olsberg und Schmallenberg – zusammengetan, um in diesem besonderen Jahr die fünf Elemente nach Kneipp ganzheitlich an verschiedenen Kneipp-Wochenenden unter dem Motto „Traditionelles modern gelebt – 200 Jahre Kneipp“ erlebbar zu machen. Allerdings kann dies nur in einem kleineren Rahmen stattfinden.

Lesen Sie auch:Marsberg wird Wolfs-Pufferzone. Grund ist die wahrscheinliche Ansiedlung eines Wolfs – Marsberg zählt zum potenziellen Wandergebiet

10 Uhr: „Aktives Erlebnis zu den Kneipp-Elementen Bewegung und Wasser“, heißt es am Sonntag, 20. Juni, wenn die Tourismus Brilon Olsberg und der Kneipp-Verein zu einem morgendlichen Rundgang durch den Kneipp-Erlebnis-Park bitten. Bei diesem Spaziergang, der um 10 Uhr an der Tourist-Information an der Konzerthalle beginnt und über den circa 6 Kilometer langen, barrierefreien Kneipp-Aktiv-Weg, vorbei an den Rast-Orten führt, sind auch Wassertreten, Armbäder oder Barfußlaufen unter fachkundiger Anleitung von Kneipp-Animateurin Jutta Maas möglich.

Um 12 Uhr beginnt dann der „Kneipp-Figuren-Rundgang“ durch Olsberg“. Dabei lässt es sich der Initiator der Kneipp-Figuren, Helmut Schmücker, nicht nehmen, die Interessenten durch Olsberg und Bigge zu führen um ihnen an 25 der insgesamt 36 Kneipp-Figuren Erläuterungen zu den jeweiligen, ganz besonderen Standorte und einen einzigartigen Merkmalen zu geben.

Sicherlich hat er auch einige Informationen zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand parat.

Um 14.30 Uhr laden Dagmar und Jochen Bereiter zur „Besichtigung des Kneipp-Rast-Ortes ,Ernährung und Gesundheit’“ ein. Die beiden Kneipp-Animateure, die diesen Garten mitgestaltet und bepflanzt haben, erläutern Wissenswertes und Gesundheitsförderndes zu den Pflanzen in den acht Themenbeeten und der benachbarten Streuobstwiese.

16 Uhr: Dagmar Bereiter, die auch Qigong-Lehrerin ist, bittet zu Qigong und Meditation unter dem Blätterdach des alten Baumbestands im historischen Kneipp-Park Dr. Grüne.

Am 11. Juli findet der Aktionstag mit kostenlosen Wald-Yoga Einheiten, Kneipp-Wasseranwendungen und Kräuterführungen im Briloner Kurpark statt.



Lesen Sie auch:Donuts mit Topping und Creme: Der Trend ist in fast allen Städten angekommen – nur in Brilon noch nicht. Wer die Marktlücke jetzt füllen wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon