Es kommt kein Schiff geladen: Nikolauszug Olsberg fällt aus

Olsberg. Schade! Wegen der aktuellen Pandemielage kommt der Nikolaus in Olsberg nicht per Schiff. Stutenkerle soll es trotzdem geben.

Schon im vergangenen Jahr konnte der Nikolauszug in Olsberg pandemiebedingt nicht stattfinden. Stattdessen kam der Nikolaus virtuell nach Olsberg (nikolaus.pk-media.de). Aber auch dieses Jahr war für die Veranstalter schnell klar, dass eine Feier in der Konzerthalle mit bis zu 1000 Besuchern nicht möglich sein würde. Deshalb gab es von Anfang an einen Plan B.

Demnach sollte der Nikolauszug im Freien stattfinden. Damit sollten mögliche Risiken, insbesondere für Kinder und Ältere, vermieden werden.

Kleine Entschädigung

Mittlerweile habe die Pandemie Ausmaße erreicht, die auch einen Nikolauszug im Freien als unangemessen erscheinen lässt, teilen die Veranstalter nun mit: „Deshalb haben wir uns nunmehr schweren Herzens entschieden, den Nikolauszug für dieses Jahr abzusagen.“ Aber wie 2020 werde der Nikolaus dafür sorgen, dass die Kinder in der Grundschule und in den Olsberger Kindergärten einen Stutenkerl bekommen.

