Essentho: Mutiger Bewohner löscht Brand im Treppenhaus

Essentho. Ein Feuer im Stromverteiler eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr Marsberg ausgelöst.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essentho ist am Sonntag, 22. Oktober, ein Bewohner verletzt worden.

Er hatte ein Feuer im Stromverteiler im Treppenhaus entdeckt und mit einem handelsüblichen Feuerlöscher gelöscht. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Marsberger Krankenhaus gebracht.

Rauch kam aus dem Fenster

Wie Ralph Pohle, Pressesprecher der Feuerwehr Marsberg, mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr zu dem Einsatz in der Aachener Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war noch Rauch aus dem oberen Fenster des dreistöckigen Gebäudes zu sehen. Die Feuerwehr kontrollierte das Treppenhaus unter Atemschutz und stellte fest, dass der Brand bereits gelöscht war. Es waren keine weiteren Löschmaßnahmen erforderlich, das Treppenhaus musste jedoch belüftet werden.

60 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Die anderen Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen bleiben, da das Treppenhaus im unteren Bereich nicht so stark verraucht war. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt. Der Einsatz wurde von Stadtbrandinspektor Cyrill Stute geleitet und dauerte etwa eine Stunde. An dem Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute aus den Löschgruppen Essentho, Meerhof, Oesdorf, Westheim, Obermarsberg sowie dem Löschzug Marsberg beteiligt.

