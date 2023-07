Esshoff: Leitpfosten rausgerissen und Ortsschilder geklaut

Esshoff. Unschöne Begleiterscheinungen beim Schützenfest in Esshoff. Dort wurden Ortsschilder geklaut und 45 Leitpfosten herausgerissen.

Während des Esshoffer Schützenfestes am vergangenen Wochenende wurden massive Schäden an Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen verursacht.

Lesen Sie auch: Dönerstreit eskaliert in Brilon. Mann schlägt Hundewelpen

Vollpfosten?

So haben bislang Unbekannte an der Verbindungsstraße zwischen Esshoff und Altenbüren ca. 45 Leitpfosten gewaltsam aus ihrer Verankerung gerissen und im Umfeld verstreut. Außerdem wurden in Esshoff zwei Ortseingangsschilder gestohlen und weitere Verkehrszeichen beschädigt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Die Stadt Brilon hat Strafanzeige wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Die Schäden werden auf 1500 bis 1800 Euro geschätzt. Hinweise nehmen Polizei und die Ordnungsbehörde entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon