EU-Abgeordneter im HSK fordert Ende des Heizungsgesetzes

HSK. Nach dem Rücktritt von Staatssekretär Graichen steht auch das von ihm erarbeitete Gesetz zur Disposition. Das findet zumindest Peter Liese

Der südwestfälische Europaabgeordnete Dr. Peter Liese begrüßt den Rücktritt des Wirtschafts- und Klimastaatssekretärs Patrick Graichen: „Patrick Graichen hat sicherlich seine Kompetenzen und Stärken, aber er hat einen schweren Fehler bei der Auswahl des dena-Chefs gemacht und das von ihm zu verantwortende Gebäudeenergiegesetz schadet dem Klimaschutz mehr, als es nutzt.“

Daher solle nach dem Rücktritt der Gesetzesentwurf so schnellstmöglich zurückgezogen werden. „Für Menschen in unserer Region und in anderen ländlichen Regionen war es besonders ärgerlich, dass das Gesetz die Biomasse-Heizungen und die fossilen Heizungen mit Öl und Gas praktisch gleichstellt. Für viele Menschen, die in einem schlecht isolierten Haus leben, aber die Möglichkeit haben, Holz zu nutzen, ist Biomasse oft die einzige Möglichkeit, von Gas und Öl wegzukommen. Das berücksichtigt die europäische Gesetzgebung – das berücksichtigt der Entwurf von Habeck und Graichen aber nicht“, so Liese.

Technische Entwicklung schreitet voran

„Klimaschutz auch im Gebäudebereich ist unverzichtbar und die Wärmepumpe wird in den nächsten Jahren sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Die technische Entwicklung schreitet voran und gerade deutsche Hersteller sind bei modernen Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln, die auch in nicht optimal gedämmten Häusern funktionieren, weit vorne.“

Zum 1. Januar 2024 sei das allerdings nicht umsetzbar, da die Kapazität der Wärmepumpen-Hersteller speziell geschulter Handwerker einfach nicht ausreiche, so Liese. „Viele Menschen bauen sich jetzt gerade noch fossile Heizungen ein, weil sie Sorge haben, ab 2024 im Falle einer eines Defektes keine geeignete Heizung mehr zu finden. Das schadet dem Klimaschutz. Wir als CDU haben in Deutschland und in der EU das Konzept des Emissionshandels auch für den Wärmebereich durchgesetzt, teilweise gegen Widerstand der Grünen, weil sie lieber auf Verbote setzen wollten. Der Emissionshandel hat aber viele Vorteile. Erstens, er lässt den Menschen die Freiheit. Zweitens, er ist technologieneutral, auch Pelletheizungen werden als klimaneutral anerkannt. Drittens generiert der Emissionshandel Einnahmen, mit denen man gezielt Menschen mit geringem Einkommen entlasten kann. Dies alles war in Habecks und Graichens Konzept nicht berücksichtigt.“

