EU-Politiker aus HSK: EM-Endspiel in Wembley zu gefährlich

Hochsauerlandkreis/Brüssel/London. Der EU-Politiker Dr. Peter Liese aus dem HSK schreibt an den UEFA-Präsidenten. Ein EM-Finale in Wembley vor 40.000 Zuschauern? Undenkbar, sagt er

In einem offenen Brief hat sich der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP, Christdemokraten) Dr. med. Peter Liese aus Olsberg im Hochsauerlandkreis an den Präsidenten der UEFA gewandt, um eindringlich auf die Gefahren durch die Corona-Lage und besonders die Delta-Variante mit Hinblick auf den weiteren Verlauf der Fußball EM Euro 2020 hinzuweisen.

Delta-Variante breitet sich in Großbritannien schnell aus

„Die gesundheitliche Lage ist, gerade in Großbritannien, wieder sehr angespannt. Die Delta-Variante, die viel gefährlicher ist, breitet sich schnell aus. Unsere Gesundheit ist das allerhöchste Gut. Die Ausbreitung der Delta-Variante macht es unmöglich, dass in London 40.000 Zuschauer beim Endspiel ins Stadion kommen. Hier muss dringend ein strengeres Hygienekonzept her. Vielleicht ist eine Verlegung sogar unausweichlich“, so Liese in dem Schreiben an Aleksander Čeferin.

Peter Liese warnt vor einem EM-Endspiel in Wembley – wegen der Ausbreitung der Delta-Mutation. Foto: Henning Kaiser / dpa

+++ Lesen Sie auch +++

- Die als ansteckender als andere Virus-Mutation geltende Delta-Variante hat den HSK erreicht. Es gibt einen weiteren Fall – und eine Dunkelziffer.

- Die Schützen in Olsberg müssen vermutlich ihre Fahne ändern. Sie ist schwarz, weiß, rot gestreift. Die Reaktionen anderer Schützen im HSK.

Liese: UEFA sollte endlich mal nicht auf den Kommerz gucken

In dem offenen Brief weist der Gesundheitspolitiker und Arzt auch auf Hinweise hin, dass der Austragungsort des Finales von London auf beispielsweise Budapest verlegt werden könnte. „Die Alternativspielorte sollten durch die UEFA aber nicht danach gewählt werden, wo am meisten Zuschauer zugelassen sind, sondern danach, welches Stadion oder welche Stadt das beste Hygienekonzept hat und der Gesundheitsschutz am besten gewährleistet ist. Volle Stadien wie in Budapest, als würde es Corona nicht mehr geben, sind ein fatales Zeichen. Die UEFA sollte jetzt endlich mal nicht auf den Kommerz gucken, sondern auf den Gesundheitsschutz“, verlangt Liese abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon