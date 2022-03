Europaabgeordneter Liese: Der Krieg muss unser Leben ändern

Selenskyj vor EU-Parlament- Applaus - aber keine EU-Zusage

In einer dramatischen Videoansprache aus dem Kriegsgebiet hat der ukrainische Präsident Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Europäischen Union eine "gleichberechtigte" Mitgliedschaft seines Landes gefordert. Dieses Versprechen will die EU-Spitze nicht geben, die Ukraine bekommt jedoch eine Zusage über 500 Millionen Euro an humanitärer Hilfe.