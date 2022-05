Polizei Europol-Masche: Frau aus Brilon überweist Geld an Betrüger

Brilon. Die HSK-Polizei warnt vor dieser Europol-Masche. Eine Frau auf Brilon fiel darauf herein. Dabei spielen die Betrüger mit der Angst ihrer Opfer.

Die Polizei im Hochsauerland warnt erneut vor Betrügern am Telefon. Sie schildert einen Fall, bei dem eine Frau angerufen worden war. Eine Computerstimme habe in englischer Sprache mitgeteilt, dass die Ausweisdaten der Frau missbräuchlich benutzt und damit Straftaten begangen wurden. Für weitere Informationen sollte sie auf der Tastatur des Telefons die „1“ drücken. Die Frau tat dies und wurde an eine reale Person weiter verbunden. Der Mann stellte sich auf Englisch als Mitarbeiter von Europol vor und sagte, dass die Ausweisdaten der Frau benutzt worden wären, um Straftaten auf der ganzen Welt zu begehen. Europol sehe die Frau aber eher als Opfer denn als Täterin und wollte ihr helfen. Dazu sollte sie dem Mann über das Programm „Ultra Viewer“ Zugang zu ihrem Computer herstellen.

Die Frau tat auch dies. Anschließend forderte der Unbekannte sie auf, mehrere Geldbeträge über die Bezahlfunktionen Wise und Klarna an einen Anwalt in Thailand zu überweisen. Die Geschädigte überwies in insgesamt drei Transaktionen hohe Geldbeträge. Einige Zeit nach dem Anruf fiel der Frau auf, dass es sich nur um einen Betrug gehandelt haben konnte. Sie erstattete bei der Polizei Strafanzeige.

Polizei: Was Sie tun und nicht tun sollten

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser „Europol-Masche“. In einer Mitteilung heißt es: „Wenn Sie von der Computerstimme angerufen werden, beenden Sie sofort das Gespräch und wählen Sie nicht die 1 auf der Tastatur.“

Eine weitere beliebte Betrugsmasche sei der angebliche Microsoft- Mitarbeiter, der Bürgern weiß machen will, dass ihr Rechner gehackt wurde und sie ihm über ein Programm Zugang zum Rechner gewähren sollen. Nur so könne die Überprüfung erfolgen. Die Polizei warnt: „Fallen Sie nicht auf diese Maschen rein. Die Täter haben es nur auf ihr Geld abgesehen.“

