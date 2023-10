Exklusiv für WP-Leser: Briloner Altstadttour mit Kennerblick

Brilon. Das war etwas Besonderes: Mit 30 treuen WP-Leserinnen und -lesern ist der Vorsitzende des Briloner Heimatbundes in die Stadthistorie eingetaucht.

30 treue WP-Leserinnen und -leser hatte die Westfalenpost zu einer exklusiven historischen Führung durch die Altstadt von Brilon ausgelost. Als Stadtführer konnte Winfried Dickel, Vorsitzender des Briloner Heimatbunds Semper Idem, gewonnen werden.

Ehrensache

Einen besseren Stadtkenner konnte man kaum finden. Für den gebürtigen Briloner war es Ehrensache, dass er den WP-Lesern seine Heimatstadt kostenlos zeigte. Die WP-Gewinner erwartete 90 Minuten Stadtgeschichte, gespickt mit humorvollen Anekdoten. Für ältere Teilnehmer wurde der Rundgang zu einer unvergesslichen Erinnerungstour. Zwei Kinder dagegen fühlten sich in eine Zeit ohne Internet und Handy versetzt, weit weg vom Echtzeitleben heutiger Generationen.

Alle wunderschönen Briloner Brunnen gehören dem Briloner Heimatbund. Foto: Monika Wiegelmann / WP

„Hier sehen sie alles, was eine Stadt ausmacht“, startete Dickel vor dem barocken Rathaus, einst Gildehaus der Stadt, mit seinem Glockenspiel, für das bei der traditionellen Schnade 1988 gesammelt wurde. „Brilon ist die waldreichste Stadt Deutschlands. Das weckte schon vor Jahrhunderten Begehrlichkeiten. Die Padberger und Waldecker Raubritter rückten uns auf die Pelle.“ Symbolisch kontrollieren daher die Briloner noch heute alle zwei Jahre bei der Schnade ihre Grenzen.

Brilon und der Esel

Zu Brilon gehören auch schon immer die Esel. Sie brachten Korn zu den Mühlen und Mehl zurück. „Weil Mehl leicht geklaut werden konnte, mussten Eseltreiber einen Eid leisten.“ Der Briloner Heimatbund hat jüngst drei Esel gekauft, die keine zentnerschweren Säcke mehr schleppen, sondern in der Eselschule leben.

Am Marktplatz fallen der Jägerhof und das Café am Markt ins Auge. „Beide Häuser sind Markenzeichen des Reichtums und mit dem Haus Hövener Symbole für den Handel der Hansestadt Brilon.“ Von hier wurden Waren wie Blei mit Eseln und Pferdekarren nach Soest gebracht und dann von Lübeck in ferne Länder.

Wirtschaftlicher Aufschwung

Wirtschaftlichen Aufschwung brachte jedoch erst das Aussiedlungsprogramm für Bauern und Zusammenlegung der vielen kleinen Ackerparzellen, so dass ein großes Industriegebiet außerhalb der Stadt wachsen konnte. Die Ansiedlung großer Firmen brachte hohe Gewerbesteuereinnahmen, viele Arbeitsplätze und Pendlergewinn.

Nahe dem Rathaus steht in der Strackestraße das alte Gasthaus Schlüter (heute Irish Pub). Man erkennt, dass eine Haushälfte anderes Fachwerk hat. 1945 wurden 266 Bomben über Brilon abgeworfen. Versehentlich, sie sollten Euskirchen zerstören. 37 Menschen wurden getötet und Häuser zerstört.

Die Feinde schon aus der Ferne gesehen

Der Kirchturm der mächtigen Propsteikirche gehörte immer der Stadt, er war Teil der Stadtbefestigung. „Vom Wächterstübchen konnte man sehen, wenn Feinde aus Scharfenberg anrückten.“

Das umliegende Kirchengelände wurde mehr als 500 Jahre als Friedhof genutzt. Familien besaßen ein eigenes Grabfeld, das immer wieder genutzt wurde. Gebeine wurden entnommen, im Kirchturm abgelegt und Gräber neu belegt.

Dann erlebten alle den Charme der mittelalterlichen Altstadt. Es gab viele kleine Handwerksbetriebe wie eine Schmiede in der Schulstraße und das Gefrierhaus für Bürger.

Bei manchen Damen wurden vor Marienschule Erinnerungen an weltfremde Kleidervorschriften wach, unter denen Schülerinnen der von Ordensschwestern geleiteten Mädchenschule in den 1950/ 60er Jahren litten. Die strenge Schwester Bonaventura achtete auf die Einhaltung des Hosenverbots, was Protestiergefühle hochschäumen ließ. Aber es half nichts, der Rock musste über die lange Hose. Schauten einmal freche Jungs über die Mauer des Klostergartens, bekamen die kichernden Mädchen wochenlanges Gartenverbot.

Die WP-Gewinner vor dem Hotel Starke. Foto: Monika Wiegelmann / WP

Am Derkerer Tor erkennt man noch den Ansatz der drei Meter hohen Stadtmauer. Von der Hauswand der Engelbertschule blickt St. Engelbert herüber. „Er war kein Heiliger, sondern ein Streithahn und zwielichtige Gestalt“, lachte Dickel. „Seine abgebaute Statue liegt jetzt auf dem Bauhof und kostete einst 40.000 Mark.

Fleißige Bäuerinnen

Weiter ging es durch die Niedere Straße zu der Statue der Bäuerin vom Mistemarkt. Diese mussten damals viel leisten: „Früh morgens hat sie die Kühe gemolken, dann ihren Kerl geweckt, Kinder schulfertig gemacht, ging in den Garten weit hinter der Mauer und wenn abends der Mann müde nach Hause kam, hat sie immer noch geschuftet.“

Von 72 auf 5 Kneipen

Um 1970/ 80 hatte Brilon 72 Kneipen, „heute können wir keine fünf ernähren.“ In vielen Bauernhäusern wurde einst selbst Bier gebraut, man nutzte für das Eis in den Kühlkellern mehrere Teiche, wie den Hellenteich. In den Straßen standen damals viele Heuwagen und die Gülle lief die Straße hinunter.

Schöner war da schon die Bahnhofstraße. Es gab viele urige Kneipen, ein Schlachthaus, die Hirsch-Apotheke und das Geschäft Heizig mit dem ersten beleuchteten Schaufenster.

