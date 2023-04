Explosiver Job: Vera Lachenit ist Ingenieurin bei Rembe

Rembe-Wirtschaftsingenieurin Vera Lachenit hält eine kleine Berstscheibe in der Hand.

Brilon. Das Unternehmen Rembe ist ein Hidden Champion aus Brilon. Die junge Wirtschaftsingenieurin Vera Lachenit ist nicht nur in Deutschland unterwegs

Prozesssicherheit und Explosionsschutz aus dem Sauerland - Egal ob zur Absicherung von Kernkraftwerken oder zur sicheren Herstellung von Lebensmittel oder Babynahrung: Das Unternehmen Rembe ist mit vielen ihrer Produkte auf der ganzen Welt vertreten und damit einer der sogenannten „Hidden Champions“, für die die Region so bekannt ist.

Mittendrin: Die 27-jährige Wirtschaftsingenieurin Vera Lachenit aus Marsberg. Vera Lachenit hat ihren Bachelor in Nürnberg und ihren Master an der TH Köln mit Standort Gummersbach gemacht. Während ihres Studiums war sie bereits Werksstudentin bei dem Unternehmen Rembe und hat währenddessen ihre Masterarbeit geschrieben, sowie erste Projekte übernommen. Mittlerweile ist sie im Bereich der Prozessoptimierung und der Digitalisierung tätig. Ihre Aufgaben umfassen dabei vor allem das, was landläufig als Industrie 4.0 bezeichnet wird: „Ich schaue mir an, wie und welche Prozesse optimiert werden können“. Das betreffe sowohl die Produktionsbedingungen als auch die gesamte Arbeitsumgebung.

Energieeffizienz gesteigert

Besonders wichtig ist, die Mitarbeiter bei der Prozessgestaltung einzubinden. So hat Lachenit unter anderem ein Energiemanagementsystem eingeführt, um Energieeffizienz im Unternehmen zu steigern. Ihre Hauptaufgabe die Einführung eines Manufacturing Execution System (MES). Das ist eine Softwareplattform, die in der Fertigungsindustrie verwendet wird, um die Produktion effizient und nachhaltig, international sowie lokal zu steuern. Ein MES sammelt und verarbeitet Daten in Echtzeit aus verschiedenen Quellen, wie beispielsweise Produktionsanlagen, Qualitätssicherungsprozessen, Materialbeständen und anderen Systemen.

Das Rembe Research und Technology Center in Thülen. Foto: WP

Ein MES ermöglicht es Produktionsleitern, den gesamten Produktionsprozess zu steuern und nachhaltig zu verbessern, von der Planung über die Produktion bis hin zur Lieferung, erklärt Lachenit. Zu den Funktionen eines MES gehörten die Bestandsverfolgung, die Produktionsplanung und -steuerung, die Überwachung und Kontrolle von Maschinen und Prozessen, die Qualitätssicherung, die Datenerfassung und Analyse sowie die Berichterstellung. Die Datenanalyse ermöglicht es Störungen in der Produktion oder Engpässe zu identifizieren und so die Produktionsmitarbeiter in ihrer Arbeit zu unterstützen und den Kundenservice zu verbessern.

Keine Vorurteile als Frau erlebt

Als Frau in einem männerdominierten Beruf hat Vera Lachenit nie Vorurteile erfahren. Sie sagt: „In unserer heutigen Zeit haben wir die Möglichkeit, unsere beruflichen Träume und Wünsche zu verwirklichen. Dabei spielt es vor allem eine Rolle, wie wir uns präsentieren und wie wir unsere Arbeit machen.“ Für Vera Lachenit ist es wichtig, immer wieder neue Herausforderungen zu suchen und sich weiterzuentwickeln. „Ich bin sehr abenteuerlustig und brauche immer etwas Action“, sagt sie. In ihrer Freizeit geht sie gerne Skifahren oder Paragliding.

Auch als Handballerin ist sie durchsetzungsstark. In Zeiten von Corona musste Vera Lachenit wie viele andere Studierende auch online studieren. „Die Uni oder meine Kommilitonen habe ich zwar nicht persönlich gesehen, aber man gewöhnt sich schnell daran. Man muss selbstständiger lernen und mehr organisieren, um Projektarbeiten online durchzuführen“, sagt sie. Von Ihrem Arbeitgeber wurde sie dabei immer unterstützt: „Egal ob Weiterbildungen oder neue Herausforderungen, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich mich bei diesem Unternehmen wohlfühle“, sagt Lachenit.

Druckentlastung und Explosionssicherheit

Das Unternehmen Rembe ist ein international tätiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Druckentlastung und Explosionssicherheit. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz im westfälischen Brilon. Rembe ist besonders bekannt für Berstscheiben und flammlose Druckentlastungen zur Absicherung explosionsgefährdeter Anlagen und Systeme, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, darunter Chemie, Pharma, Nahrungsmittel, Energie und Umwelt. Diese Produkte dienen dazu, Mitarbeiter und Anlagen vor den gefährlichen Folgen von Explosionen oder ungewollten Drücken zu schützen. Neben seinen Produkten bietet Rembe auch eine breite Palette an Dienstleistungen an, darunter Beratung, Planung, Engineering, Installation und Wartung von Sicherheitssystemen. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und verfügt über ein globales Netzwerk.

Neue Herausforderungen

Beim Aufbau eines Fertigungsstandorts in Italien wird Vera Lachenit auch vor Ort sein und eng mit dem dortigen Team zusammenarbeiten. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, mein Wissen und meine Erfahrungen im Bereich Industrie 4.0 beim Aufbau der Prozesse am neuen Produktionsstandort einzubringen“, sagt sie. Die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen auch in Brilon angewendet werden. „Es ist wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und unsere Prozesse optimieren. Das hilft uns nicht nur, effizienter zu arbeiten, sondern auch, die Qualität unserer Produkte stetig zu verbessern.“, sagt Vera Lachenit.

Der Unternehmens-Pass





Unternehmen: REMBE®

Slogan: Safety is for life TM

Mitarbeiter: 340 (weltweit)

Branche: Prozesssicherheit & Explosionsschutz im Maschinen- und Anlagenbau

Standorte: Hauptsitz in Brilon + weiteren Sitz in Brilon-Thülen. Neun zusätzliche REMBE®-Unternehmen weltweit (Italien, Finnland, Brasilien, USA, China, Dubai, Singapur, Südafrika, Japan)

Benefits: Gesundheits- und Sportangebote Mobiles Arbeiten, Jahressonderzahlungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Gewinnbeteiligung, Betriebliche Altersvorsorge, Kindergeldzuschuss, Bikezuschuss, vergünstigtes Mittagessen, frisches Obst, kostenlose Getränke

Arbeitsplatz: Familiäre Arbeitsatmosphäre, Barrierefreiheit, Arbeitsgruppen innerhalb der Produktion, Modern eingerichtete Arbeitsplätze, Ergonomische Schreibtische und Bürostühle, Pausenräume, Firmen Notebook, Mitarbeiterparkplätze, E-Ladesäulen

Weiterbildungen: kostenlose Englischkurse während der Arbeitszeit, regelmäßige interne sowie externe Schulungen, Berufsbegleitendes/Duales Studium

Besonderheiten: Initiative REMBE® Green: REMBE® WeltWald, REMBee HonigInitiative, REMBE® Charity Familienfreundliches Unternehmen, Big Six Brilon, Events wie: Sommerfest, Weihnachtsfeiern etc., Wanderungen und Radtouren, Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb, Azubi-Stammtische, Unterstützung der Auszubildenden bei der Prüfungsvorbereitung, Vertrauenspersonen, REMBE® Azubi Cup innerhalb des Briloner Volksbank Firmenlaufs, Mitveranstalter des Big Six Fußball- und Familientag

