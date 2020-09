Fanta-4-Tribute-Band begeistert beim Open Air in Brilon

Knapp 200 Musikfreunde wollten am Samstagabend auf dem Schulhof der Lübke-Schule an der Briloner Nikolaikirche, die Fanta-4-Tributeband „Vier gewinnt“ erleben, nachdem zuvor ein gewisser Herr Niels mit seinem „Visual Comedy Act“ die Lacher auf seiner Seite hatte. Natürlich fand diese Veranstaltung streng unter Einhaltung eines sorgfältig ausgeklügelten Hygiene–Konzeptes statt. Nachmittags waren die Kinder schon bei "Krümelmucke“ auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule auf ihre Kosten gekommen.

Brilon. Samstagabend rockten „Vier gewinnt“ bei „Brilon Open Air“ auf dem Schulhof. Heute ist verkaufsoffener Nachmittag.

„Open Air in Brilon!“ Unter diesem Motto lädt der Gewerbeverein „Prima Brilon“ auch noch am heutigen Sonntagnachmittag in die City ein. Es ist verkaufsoffen und es gibt Musik und Action beim Einkaufsbummel. Bereits am Samstagabend gab es auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule ein Open Air-Konzert mit „Vier gewinnt“, d e r Fanta-4-Coverband.

Die zweitägige Veranstaltung dient gewissermaßen als kleine Entschädigung für das Altstadtfest, das wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen bereits vor geraumer Zeit abgesagt werden musste.

Außerdem wollen sich die Gewerbetreibenden für die Treue in den vergangenen Monaten bedanken und zugleich ein Zeichen setzen: „Wir sind auch weiterhin für Sie da“.