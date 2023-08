Fast hundert Jahre alte Borbergskapelle wird saniert

Die Arbeiten an der Fassade sind so gut wie abgeschlossen

Die Marienkapelle auf dem Borberg wird grundlegend renoviert. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen. Nun ist auch klar, wem sie gehört.

Brilon/Olsberg. Wenn im Jahre 2025 die Marienkapelle auf dem Borberg – im Volksmund nur „Borbergskapelle“ genannt – ihr 100-jähriges Bestehen feiert, wird dieser beliebte Wallfahrtsort in neuem Glanz erstrahlen. Da der Zahn der Zeit vor allem in den letzten Jahren ziemlich an der Bausubstanz genagt hatte, sind derzeit umfangreiche Renovierungsmaßnahmen erforderlich, damit die Kapelle mit dem Blick nicht nur nach Olsberg, sondern weit ins Ruhrtal, nicht dem Verfall preisgegeben ist.

Lesen Sie auch:Familien erzählen: So verändert die Einschulung ihren Alltag

Lesen Sie auch: Kinderärzte: Schließung in Korbach hat Auswirkung im HSK

Wenn auch die Olsberger St. Nikolaus Pfarrgemeinde seit eh und je, wohl aufgrund einer mündlichen Vereinbarung mit der Propsteigemeinde, den Küsterdienst versieht, so steht die Marienkapelle, die einst auf Initiative des Sauerländer Heimatbundes erbaut wurde, auf Briloner Grund und Boden. Den meisten Brilonern dürfte das ohne bekannt sein, weil sie alle zehn Jahre mit der Schnad unterhalb der Kapelle vorbeiziehen.

Propsteigemeinde Eigentümer

Der Innenraum wurde für einen neuen Anstrich eingerüstet Foto: Joachim Aue

Daher sah sich die Propsteigemeinde auch jetzt in der Pflicht die in Jahre gekommene, denkmalgeschützte Kapelle komplett zu renovieren. In einem ersten Bauabschnitt wurden zunächst die Stützpfeiler am Eingangsportal durch die Firma Göddecke Holzbau aus Olsberg erneuert und die Fassade vom der Firma „ars colendi GmbH“ restauriert. Das Paderborner Unternehmen hat sich auf den Erhalt von Kunst und Kulturgut“, spezialisiert und saniert derzeit auch den Turm Olsberger Pfarrkirche. Zurzeit führt „ars colendi“ im Innenraum die Malerarbeiten aus.

Zuschuss aus Paderborn

Laut Karina Dohle von der Rendantur der Propsteigemeinde belaufen sich die gesamten Instandsetzungskosten auf rund 45.000 Euro. Davon wird die Hälfte vom Erzbistum Paderborn übernommen, die anderen 50 Prozent muss die Kirchengemeinde St. Petrus und Andreas aus Eigenmitteln tragen. Daher ist man auch interessiert daran, dass es Unterstützung von Spender und Förderern gibt.

Obwohl die Kapelle unter Denkmalschutz steht und somit strengen Auflagen unterliegt, wird die Renovierungsmaßnahme, die noch in diesem Jahr abgeschlossen sein soll, von den Denkmalbehörden nicht bezuschusst.

Lesen Sie auch:Schulanfang 2023 im Altkreis Brilon: Bilder aller i-Dötzchen

„Diär laiwen Mutter Guades vam gudden Friäen bugget van diän Luien hey rümme“ („Der lieben Mutter Gottes vom guten Frieden erbaut von den Leuten hierum“) ist auf dem Querbalken unterhalb des kleinen Glockenturms der Kapelle zu lesen ist und wörtlich zu nehmen ist. Schließlich war nach dem ersten Weltkrieg das Geld knapp und man war vor allem auch auf die Hand- und Spanndienste der Einwohner aus Olsberg, Brilon, Elleringhausen und Bigge sowie so manche Kollekte angewiesen.

Insbesondere seien beim Bau Handwerker und Fuhrleute gefragt gewesen, die ihre Arbeit für Gottes Lohn erledigten, wie der Heimatforscher Josef Rüther (* 1881 in Assinghausen) in einem Brief an den ersten Borbergsküster Josef Kather 1935 schreibt. Josef Rüther erwähnt auch, dass es fast zehn Jahre (bis 1933) gedauert hat, bis es amtlich eingetragen war, dass die Propsteigemeinde Eigentümer der Kapelle ist.

Gemeinschaftsleistung

Und nach Auskunft des Archivars gibt es auch bis heute keinen Vertrag zur Nutzung des gesamten Borbergs-Geländes in 600 Meter Höhe einschließlich der Hütte. Und auch beim Katasteramt sei er nicht fündig geworden.

Lesen Sie auch: Erpressung und Gewalt in Olsberg: Täter sorgen für Angst

Während bekannt ist, dass die Jungfrauen-Kongregation Brilon die Hütte auf dem Vorplatz in den 30er Jahren erbaute, wird die Errichtung des Konzilskreuzes 1965 nirgends erwähnt. Auch bevor die jetzige Baumaßnahme in Angriff genommen wurde, haben Vereine und Verbände aus Brilon und Olsberg die Kapelle, die Hütte und auch die Außenanlagen in Ordnung gehalten und kleinere Arbeiten in Eigenleistung erledigt. Insbesondere sind hier die Propsteigemeinde und Marianische Solidarität und die Olsberger Borbergsvereine (Kolpingsfamilie, Schützenbruderschaft und Feuerwehr) zu nennen.

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass auf dem Borberg nicht nur am 1. Mai oder am Pfingstmontag ein Gottesdienst gefeiert wird, sondern dass dieses idyllische Plätzchen seit einigen Jahren als „Seelenort“ der Wanderregion Brilon/Olsberg zum Innehalten und Abschalten einlädt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon