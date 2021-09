„Fatale Folgen“: Pfarrer im HSK über Lage in Afghanistan

Die Situation in Afghanistan eskalierte nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul. Pfarrer Markus Pape aus dem HSK macht Fundamentalismus und einen falschen Umgang mit dem Koran als einen Grund für die Lage aus.

Hochsauerlandkreis. Pfarrer Markus Pape aus dem HSK macht Fundamentalismus und einen falschen Umgang mit dem Koran für die Lage in Afghanistan verantwortlich.

Im „Auf ein Wort“, schreibt Pfarrer Markus Pape über die Konfirmanden im HSK, wie man ihnen die Worte aus der Bibel nahebringen kann und wieso ein Missverstehen der heiligen Schriften auch zu den Problemen in Afghanistan beiträgt: In vielen unserer evangelischen Gemeinden beginnt jetzt die Konfirmandenzeit für den neuen Jahrgang. Auch wenn sich durch Corona so manches verschoben hat, geht es fast überall wieder los. Im „Konfirmandenunterricht“ versuchen wir auf unterschiedliche Weise unseren Glauben, die Jugendlichen, Kirche und Gemeinde ins Gespräch zu bringen.

Moderne Übersetzungen lassen Menschen auch ratlos zurück

Grundlage dafür ist natürlich die Bibel. Wie könnte es bei einer Kirche der Reformation auch anders sein? Aber das ist häufig zugleich eine echte Herausforderung. Die Zeiten, wo Konfis mit Omas alter Familienbibel in Sütterlin zum Unterricht kamen und nichts verstanden, weil sie die Buchstaben schlicht nicht entziffern konnten, sind inzwischen vorbei. Aber auch die vielen modernen und eigentlich gut verständlichen Übersetzungen der Bibel lassen die jungen Menschen häufig ratlos zurück.

„Verstehst du auch, was du da liest?“ Diese Frage, die dem bibellesenden Kämmerer aus Äthiopien in der Apostelgeschichte gestellt wird, können wir heute genau so weiterreichen. Und es sind häufig gar nicht die einzelnen Worte, die unverständlich sind. Es sind eher die Zusammenhänge oder die Situationen, in die die Geschichten eingebettet sind, die so weit weg von unserem Leben scheinen, dass ein Dialog schwierig wird. Die allerwenigsten von uns kennen doch wohl die Situation, dass ein Zöllner am Stadttor sitzt und mir zu viel Geld abnimmt, weil er sich selbst bereichern möchte. Und es wäre wohl auch ein wenig ungerecht, diese Zöllner aus der Bibel heute nahtlos durch Mitarbeitende aus dem Finanzamt zu ersetzen.

Was haben Jesus Worte mit den Problemen heute zu tun?

Wenn wir jungen Menschen helfen wollen, die Botschaft der Bibel für ihr Leben zu entdecken, dann machen wir ihnen zunächst einmal Mut, ihren Verstand einzusetzen. Wir motivieren sie nicht an den Buchstaben der Geschichte hängenzubleiben, sondern nach ihrem Sinn zu suchen. Nach dem, was z.B. Jesus, der ja in einer bestimmten Zeit in dieser Welt lebte – in einer ganz bestimmten Situation zu ganz bestimmten anderen Menschen gesprochen hat. Und wenn wir ahnen was das sein könnte, dann kommt die Frage, was das mit unserem Leben heute, unseren Fragen und Problemen zu tun haben kann.

Es braucht diese Mühe, denn sonst bleiben wir in einem Fundamentalismus stecken, der an den Buchstaben klebt aber das Leben aus den Augen verliert. Dann kann selbst die frohe Botschaft des Evangeliums missbraucht werden, um Menschen klein zu halten. Im Islam beispielsweise fehlt genau dieser Umgang mit dem Koran und das hat fatale Folgen für den Frieden in dieser Welt und die Freiheit von Menschen, wenn wir aktuell z.B. nach Afghanistan schauen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist diese Erkenntnis im Christentum auch erst wenige Jahrhunderte alt und es gibt genügend christliche Richtungen, die sie bis heute verteufeln.

Friedlicher Dialog ist heute wichtiger denn je

Aber eines ist sicher. Wer an den Buchstaben kleben bleibt, mögen sie arabisch, lateinisch, griechisch oder hebräisch geschrieben sein, wird nie zu einem friedlichen Dialog kommen. Dann steht immer Aussage gegen Aussage. Dann werden Worte des Lebens zu einer Waffe, die anderes Leben verhindert. Mir scheint: Es gibt noch viel zu tun, nicht nur im Konfirmandenunterricht.

