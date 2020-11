FDP-Bürgermeister Hallenberg: „Da verwässert die FDP-Farbe“

Hallenberg. Konstituierende Sitzung des Gremiums harmonisch und gut vorbereitet. Die Mehrheitsverhältnisse erinnern jedoch an unruhige Zeiten.

Durch die erste und konstituierende Sitzung des neuen Hallenberger Stadtrats zog ein kalter Wind – aber nur aufgrund der corona-bedingten Lüftungsvorschriften. Die einstündige Sitzung selber war geprägt von guter Vorbereitung und harmonischen Diskussionen.

Bürgermeister Enrico Eppner (FDP) führte nach seiner Vereidigung durch den Altersvorsitzenden Joachim Huft souverän durch die Tagesordnung und erläuterte den Zuhörern – darunter Altbürgermeister Michael Kronauge und mehrere ehemalige Ratsmitglieder – immer wieder den Hintergrund einiger rechtlicher Vorgaben, die eine konstituierende Sitzung zwangsläufig beeinflussen.

Die Ausschüsse und ihre Vorsitzenden Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister: Enrico Eppner Bauausschuss: Cornelis Stekelenburg (FDP) Betriebsausschuss: Stefan Stöber (CDU) Bürger- und Zukunftsausschuss: Maren Klug (CDU) Forst- und Umweltausschuss: Hendrik Glade (FDP) Rechnungsprüfungsausschuss: Ulrich Bäumer (CDU) Wahlprüfungsausschuss: Mario Guntermann (FDP)

Zwei der 20 Ratsmitglieder konnten aufgrund einer Quarantäne nicht teilnehmen und werden in der nächsten Sitzung verpflichtet. Fraktionsvorsitzender der CDU ist künftig Joachim Huft, die FDP führt Louis Paffe. Volker Gehrisch ist einziger Vertreter der BfH. Als stellvertretende Bürgermeisterinnen wurden Carmen Henze (CDU) und Marina Schäfer (FDP) mit einer Gegenstimme bei 18 Ja-Stimmen geheim gewählt.

Die Sitzverteilung im neuen Rat könnte künftig bei Entscheidungen spannend werden. Die CDU hat zehn Sitze (vorher 15), die neu in den Rat eingezogene FDP neun, die BfH einen (vorher drei), dazu kommt die Stimme des Bürgermeisters. Die SPD ist nicht mehr vertreten. Die Anzahl der Frauen im Stadtrat ist mit fünf gleich geblieben. Bei der Sitzverteilung werden bei so manchem älteren Hallenberger Erinnerungen an die seinerzeit legendär chaotischen Ratsdebatten vor rund 30 Jahren bei gleichen Stimmenzahlen wach.

Der neue Rat bewies jedoch, dass er in der Lage ist, konstruktiv miteinander zu diskutieren und Kompromisse zu schließen. In gemeinsamen Vorgesprächen hatten sich die Parteien bereits auf Wahlvorschläge für die stellvertretenden Bürgermeister sowie die Besetzung der Ausschüsse und der Drittgremien geeinigt, so dass die eigentlichen Wahlen in der konstituierenden Sitzung Formsache waren (s. Infobox).

Die Zahl der Ausschüsse sowie ihrer Mitglieder (jeweils neun sowie sieben im Wahlausschuss) wurden aus der abgelaufenen Wahlperiode übernommen. Der bisherige Forstausschuss heißt nun Forst- und Umweltausschuss. Mit Jan Pfänder im Bauausschuss und Andreas Althaus (beide aus Liesen) im Forst- und Umweltausschuss gibt es künftig sachkundige Bürger.

Neue Ortsvorsteher

Auch die Ortsvorsteher-Positionen wurden neu bzw. wieder gewählt. Künftig ist Axel Feyerabend der neue Ansprechpartner für Braunshausen, Mario Fogel für Hesborn und Jens Schnorbus für Liesen. In Hallenberg wurde Leo Schäfer in seinem Amt bestätigt. Enrico Eppner teilte mit, dass man den Vorschlag der CDU aufgenommen habe, die Sitzungsgelder zu halbieren und damit im städtischen Haushalt „einen hohen fünfstelligen Betrag“ spare. Rita Schnorbusch (CDU) schlug vor, angesichts der 14 neuen Ratsmitglieder künftig monatlich statt wie bisher alle zwei Monate zu tagen. So habe man mehr Zeit für Erklärungen und Diskussionen und könne die Tagesordnung entzerren. Die Anregung soll nun mit den Fraktionen diskutiert werden.

Der FDP-Vorsitzende Louis Paffe stellte seine Fraktion vor: „Wir sind die Neuen im Rat, aber nicht die Neuen im Ort. Die meisten von uns sind hier aufgewachsen und wieder zurückgekommen, weil es uns hier gefällt.“ Er versprach eine transparente Politik mit nachvollziehbaren Lösungen für die Bürger.

In seinen Abschlussworten bedankte sich Eppner bei der Stadtverwaltung und seinem Amtsvorgänger, deren Vorbereitung für den reibungslosen Sitzungsablauf gesorgt hätten. In der Sitzung habe man gemeinsam ein positives Zeichen gesetzt und den Bürgern gezeigt, dass der neue Rat konstruktiv zusammen arbeite. Bei den Vorgesprächen hätten alle Beteiligten Zugeständnisse gemacht, um einen Konsens zu finden. Er selbst sehe sich nicht für einzelne Personen und Parteien in der Pflicht: „Ich sehe mich als Bürgermeister für alle Bürger und Ortsteile. Da verwässert die Farbe der FDP.“