Ferien im Sauerland: Tipps für Regenwetter und Sonnenschein

Hochsauerlandkreis. Nicht immer spielt das Wetter in den Sommerferien mit. Die Westfalenpost hat drei Tipps für Regen und drei Tipps für Sonnenschein gesammelt.

Nicht immer hat man in den Sommerferien Glück mit dem Wetter. Umso schwieriger ist die Freizeitgestaltung, wenn es regnet. Die Westfalenpost sammelt Tipps für Regenwetter und Sonnenschein – egal wie das Wetter schlussendlich wird, Ferien im Sauerland haben trotzdem einiges zu bieten.

Drei Tipps für Sommerferien im Sauerland – wenn es regnet

1. Lasertag-Arena in Winterberg

Auf 500 Quadratmetern erstrecken sich dunkle Labyrinth-Räume mit Hindernissen, Musik und Nebel. Fluoreszierende Bilder lassen die Teams in andere Welten abtauchen. Bis zu 20 Mitspieler können gegeneinander im Lasertag antreten.

Kai Fullone hat in Winterberg seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bietet bei Full-One Lasertag für jede Altersklasse an. Foto: Kevin Kretzler / WP

Full-one Lasertag Winterberg, Remmeswiese 3. Aktuellste Öffnungszeiten gibt es stets bei Google einsehbar, Montag und Dienstag sind Ruhetage, an den anderen Tagen öffnet die Lasertag-Arena ab 12 Uhr. Reservierungen müssen online getätigt werden.

Ein Besuch im Kreismuseum Wewelsburg ist auch bei Regen eine gute Idee. Foto: André Heinermann

2. Wewelsburg

Auf der Website zur Wewelsburg, der einzigartigen dreieckigen Burg, heißt es: „Hoch über dem Almetal erbauten Paderborner Fürstbischöfe zwischen 1603 und 1609 im Stil der Weserrenaissance auf einem Bergsporn die Wewelsburg. Erleben Sie Geschichte zum Anfassen, genießen Sie ganz unterschiedliche Aus- und Einblicke, die Gastronomie der Burg oder einen Kurzurlaub in der Jugendherberge.“ Im Museum lässt sich Geschichte schnuppern, Leckereien gibt es in der Gastronomie an der Wewelsburg.

Burgwall 19, Büren-Wewelsburg. Öffnungszeiten gibt es online unter www.wewelsburg.de

3. Curioseum in Usseln

Das Curioseum in Willingen-Usseln ist mit dem Auto sehr gut erreichbar und immer einen Zwischenstopp wert. Mit irren Exponaten aus allen Bereichen des Alltags sowie aus allen Epochen macht der Besuch der ganzen Familie Spaß. Hier können Besucher wirklich in jeder Ecke lustige Details entdecken. Auch Oldtimer und Microcars laden zum Bestaunen ein.

Täglich von 10 bis 17 Uhr, Düdinghäuser Str. 1, Willingen

Drei Tipps für Sommerferien im Sauerland – bei Sonnenschein

Das Waldfreibad in Gudenhagen ist durch seine Lage ein besonderes Erlebnis. Foto: WP

1. Waldfreibad Gudenhagen

Das einzigartige Ambiente im Waldfreibad Gudenhagen lädt zum Schwimmen, Entspannen und Spielen rund um das riesige Becken ein. Für die Kinder gibt es Sandkasten und Schaukel, für die Erwachsenen die Liegewiese inklusive Sonnenschirm zum Ausruhen. Erfrischend ist nicht nur das kühle Wasser, sondern auch der Kiosk, der neuerdings vom Briloner Heval Grill gepachtet wurde und neben den Klassikern wie Pommes auch Falafel anbietet.

Öffnungszeiten und Infos zu allen Freibädern in der Umgebung gibt es hier.

2. Bilsteintal in Warstein

Im Wildpark des Bilsteintals können Familien Tiere beobachten und mit dem Futter, das dort gekauft werden kann, anlocken und füttern. Auf dem Waldspielplatz kann ausgiebig getobt werden. Die Tropfsteinhöhle, 400 Meter tief, kann besichtigt und bestaunt werden.

Informationen gibt es online unter www.bilsteintal.de

3. Bogenschießen in Brilon

Wer mehr Action will, kann sich im Bogenschießen versuchen. Auf 25 Hektar am Plattenberg können geübte Bogenschützen sich ausprobieren. Drei Runden und 75 Stationen bietet der Waldparcours, auf 200 Zielfiguren kann geschossen werden. Angeboten werden auch geführte Touren.

Equipment ist ausleihbar. Informationen gibt es unter www.bogenschuetzen.net

