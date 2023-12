Ferien im Sauerland: Vier Indoor-Tipps für die Regentage

Hochsauerlandkreis. Die Winterferien sind in diesem Jahr besonders verregnet. Familien aus dem Sauerland können aber trotzdem was erleben und dabei trocken bleiben.

Es regnet und es scheint auch über Silvester hinaus keine Besserung des Wetters in Sicht zu sein, trotz Schulferien. Was also unternehmen mit den Kindern? Die Westfalenpost hat einige Tipps gesammelt, die garantiert regenfest sind.

Peters Schokowelt in Lippstadt

Peters Schokowelt in Lippstadt: Hier passiert die schokoladige Magie. Foto: WP

Während im Kino noch Willy Wonka fliegende Schokolade verkauft, gibt es in Peters Schokowelt in Lippstadt zwar bodenständigere, aber nicht weniger leckere Schokolade. Und hier lässt sich auf magische Weise auch erkunden, wie das mit dem Schokoladeherstellen geht. Die retro-futuristische Schokowelt mit Schokoladenpumpe kann mit einer Concierge entdeckt werden. Die Führung startet im Schokohimmel bei Kaffee und Kuchen und einem weiten Ausblick. Dann geht es weiter Richtung Schokoküche wo Besucher bei der Herstellung zuschauen können. Die wird dann eine Etage darunter in der Backstube weiterverarbeitet - zu Küchlein und co. Beim Schokobrunnen können Gäste Gebäck mit frischer warmer Schokolade genießen. Die Führung endet natürlich im Werksverkauf.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Schokowelt, Hansastrasse 11, 59557 Lippstadt - Gewerbegebiet am Wasserturm. Online können Tickets unter www.peters-pralinen.de reserviert werden.

Gravidrom Lippstadt

Abstürzen ist in der Boulderhalle in Lippstadt gar nicht angsteinflößend (Symbolbild). Foto: Assata Frauhammer / dpa

„Der Begriff „Bouldern“ beruht auf der englischen Bezeichnung für Felsblock, dem „boulder“. Hier lässt sich schon die engere Bedeutung des Begriffs erahnen. Gemeint ist nämlich das Klettern in Absprunghöhe, wie es eben auf nicht zu großen Felsblöcken oder Findlingen möglich ist. Und dies ganz ohne Seil und Gurt.“ So ist es auf der Website des Gravidrom Lippstadt erklärt. Und in der Boulderhalle sind die Wände auch nicht höher als 4,5 Meter. Wer hier „abstürzt“ landet auf einer 30 Zentimeter dicken Weichbodenmatte. Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden laden jeden zum Entdecken ein.

Tageskarten kosten 12 Euro pro Person, Kinder zahlen 8 Euro. Geöffnet ist die Halle unter der Woche ab 14 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr. Erwitter Straße 159, 59557 Lippstadt

Eissporthalle Willingen

In der Willinger Eissporthalle können Familien gemeinsam übers Eis gleiten. Foto: Privat / WP

Draußen mangelt es an kalten Temperaturen, aber ein bisschen Winterstimmung gibt es dennoch in der Eissporthalle in Willingen. Hier kann nach Herzenslust übers Eis geschlittert und geglitten werden. Beim ersten Versuch auf dem rutschigen Eis stehen Robben bereit. Zwischendurch ist sogar ein selbstgemachtes und mitgebrachtes Picknick auf der Tribüne drin, nur auf dem Eis darf nicht gegessen werden.

Erwachsene zahlen 7 Euro, Jugendliche von 7 bis 16 Jahren 5 Euro und Kinder unter 6 Jahren 2,50 Euro. Leih-Schlittschuhe kosten pro Person 4 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und drei Kinder kostet 21,50 Euro. Öffnungszeiten: Montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 und 18.30 Uhr.

Kart- und Bowlingzentrum Willingen

Im Kart- und Bowlingzentrum Willingen können Familien gemeinsam einen abenteuerlichen Tag genießen. Kinder ab 9 Jahren und ab einer Größe von 140 Zentimetern können spannende Zweikämpfe und Rundenzeiten unter Race-Bedingungen auf der Kartbahn fahren. Alle Rennen können ab sieben Personen gefahren werden, also packt ein paar Freunde ein und los. Alle RIMO-Karts sind mit kräftigen Honda-Gasmotoren ausgerüstet. Auch bei längerem Rennbetrieb stört kein Abgasgeruch. Fünf Bowlingbahnen laden alle, die es etwas weniger actionreich mögen, zum Bowlen ein. Spiele wie Ballonfahrt, Sagbowling, Tannenbaum Mensch ärgere dich nicht und Kuhrennen können gespielt werden. Ist man tatsächlich mit mehreren Familien unterwegs, können auch die Fähigkeiten mit Pfeil und Bogen getestet werden. Auf der Website heißt es außerdem: „Neben unseren Hauptangeboten Kart, Bowling, Bogenschießen und Action-Shooting bieten wir unseren Gästen auch Billard, Darts und Airhockey an.“

Die Kosten unterscheiden sich stark, je nachdem welche Angebote wahrgenommen werden. Die Preise können unter www.kartbahn-willingen.de/preise eingesehen werden. Kart- und Bowlingcenter Willingen, Am Hoppern 4, 34508 Willingen.

