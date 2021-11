So reagiert CenterParcs Hochsauerland auf 2-G-Verschärfung

Medebach. 95 Prozent der Urlauber im Center-Parcs Hochsauerland sind geimpft. Dennoch kontrolliert der Ferienpark genau: bis jetzt 3G und künftig auch 2G.

Nordrhein-Westfalen hat eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt. Ministerpräsident Hendrik Wüst will in der kommenden Woche eine 2G-Regelung im gesamten Freizeitbereich einführen. Das bedeutet auch im Hochsauerland: Nur noch nachweislich Geimpfte und Genesene haben Zugang zum Beispiel zu Freizeitmöglichkeiten. Heute tagt die Runde der Ministerpräsidenten und schon jetzt ist klar, dass es auf 2G hinauslaufen wird.

Auf 2G eingestellt

Boris Ege, Leiter des CenterParcs in Medebach kommt am Mittwochmittag gerade aus einer Online-Konferenz mit der Zentrale. „Wir gehen davon aus, dass sehr bald 2G gilt und wir stellen uns darauf ein, unsere Gäste schnellstmöglich darüber zu informieren. Das ist jetzt erstmal die vordringliche Aufgabe. Eine große Umstellung im Tagesablauf des Parks bedeute das aber nicht. „Momentan gilt noch 3G. Das heißt, wir kontrollieren das bei der Anreise sehr genau und akribisch. Dasselbe gilt auch für Besucher des AquaMundo, wo wir die Ticketzahl für Tagesgäste in den nächsten Tagen leicht reduzieren werden. Wer in das Freizeitbad will oder die Gastronomie oder das Sportangebot nutzen möchte, muss jetzt schon 3G nachweisen. Der Aufwand ist bei 2G also nicht wesentlich größer.“

Großteil der Gäste ist geimpft

Erfahrungsgemäß seien 95 bis 98 Prozent der anreisenden Gäste geimpft. Sorgen bereitet ihm, dass beim Treffen mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag ein „2G plus“ heraus kommen könnte. „Das wäre bei 3000 Gästen eine hohe Hausnummer.“ Im Park gibt es eine offizielle Teststelle, die auch Auswärtige nutzen können, und die sehr gut eingespielt ist. Durch 3G ging es dort in den letzten Tagen bei Weitem nicht so zu wie in der Hochphase, als dort 800 bis 1000 Tests am Tag gemacht wurden. „Für unserer Gäste und für unsere Mitarbeiter steht Sicherheit an oberster Stelle“, so Ege. Sein Appell an alle: Disziplin des Einzelnen auch in puncto Abstand halten und Maskenpflicht.

