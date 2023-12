Ferienwohnung in Winterberg Ziel von Einbrechern

Winterberg. Die Abwesenheit von Gästen haben Einbrecher in Winterberg ausgenutzt. Sie drangen in eine Ferienwohnung „Am Waltenberg“ ein.

Zwischen dem 28. November, 9 Uhr, und dem 8. Dezember, 22 Uhr, muss es passiert sein. In diesem Zeitraum brachen bislang unbekannte Täter in eine Ferienwohnung „Am Waltenberg“ in Winterberg ein. Nachdem sie die Scheibe der Balkontür eingeschlagen hatten, gelangten sie in die Wohnung und durchsuchten die Zimmer.

Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Winterberg unter 02981 - 90203611

