Festnahme in Brilon: Mann (29) wird von Polizisten abgeführt

Brilon. Die Polizei verhaftet einen Mann in der Briloner Innenstadt. Sie war gerufen worden, weil er extrem laut war. Doch es steckte weit mehr dahinter.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt wurden Polizeibeamte am Freitag gegen 0:35 Uhr zu einer Wohnung in der Scharfenberger Straße in Brilon aufgrund einer Ruhestörung gerufen. Als die Beamten den 29-jährigen Bewohner der Wohnung auf die Ruhestörung hinwiesen und die ausgehändigten Ausweisdokumente überprüften, versuchte der Briloner die Tür zuzuschlagen. Die Beamten verhinderten dies und gelangten in die Wohnung.

Auf den ersten Blick konnten sie hier diverse Tütchen mit Betäubungsmitteln feststellen. Bei einer anschließenden staatsanwaltschaftlich angeordnete Durchsuchung konnten die Beamten Amphetamin und Cannabisprodukte sowie diverse Waffen sicherstellen. In der gesamten Wohnung befanden sich Materialien die zur Herstellung, Portionierung sowie Verpackung von Betäubungsmitteln geeignet sind.

Der 29-jährige Briloner wurde vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

