Die Handschellen klickten bei einem 31-jährigen Mann in Brilon.

Polizei Festnahme in Brilon: Mann (31) sitzt jetzt im Gefängnis

Brilon. Die Polizei nimmt in Brilon einen 31 Jahre alten Mann fest. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Die HSK-Polizei zum Hintergrund der Festnahme.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, kam es am Dienstag gegen 18:30 Uhr zur Festnahme des gesuchten Mannes aus Brilon. Die Kriminalpolizei war dem 31-Jährigen wegen diverser Straftaten auf der Spur. Ermittlungen ergaben, dass dieser sich überwiegend an einer alternativen Anschrift in Brilon aufhält. Dort kam es dann auch zur Festnahme des Mannes. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnten bei der Person verschiedene Drogen sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Der Beschuldigte muss sich nun zusätzlich einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stellen. Er ist der Polizei aufgrund mehrerer Delikte bereits bekannt. Aufgrund eines zwischenzeitlich vorliegenden Haftbefehls wurde der Briloner festgenommen.

