Festschrift mit vielen Fotos: 100 Jahre „Eintracht Olsberg“

Olsberg. Einen Rückblick auf 100 Jahre Musikverein Eintracht Olsberg bietet die neue Jubiläumsfestschrift. Es gibt viel zu entdecken:

Der Musikverein „Eintracht“ Olsberg hat aus Anlass des 100-jährigen Bestehens eine Jubiläumsfestschrift herausgegeben, die ab sofort zum Preis von 10 Euro bei Haarmoden Schmücker, Käpt’n Book sowie Olsberg Touristik erhältlich ist.Auch bei allen Veranstaltungen wie dem Frühlingskonzert, dem Musikfest mit befreundeten Vereinen und dem Konzert mit dem Heeresmusikkorps der Bundeswehr wird die Chronik zum Verkauf angeboten.

Der erste Vorsitzende Dirk Brambring und der Schriftführer des Musikvereins, Daniel Gneckow präsentieren die Chronik.. Foto: PrivatMusikverein

Jubiläumsjahr 2021

Eigentlich sollte die Festschrift über die wechselvolle Geschichte der „Eintracht“ bereits im letzten Frühjahr im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten auf den Markt kommen. Doch da alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, wurde der Erscheinungstermin immer wieder verschoben. Das hatte allerdings auch den Vorteil, dass wir nach einem ersten Treffen im Februar 2018 nicht so sehr unter Zeitdruck standen“, so der 1. Vorsitzende Dirk Brambring, der aber auch bedauert, dass die „Eintracht“ das 100-Jährige nicht so wie geplant begehen konnte.

170 Seiten starke Festschrift

Auf 170 Seiten hat das Redaktionsteam, bestehend aus Katrin und Lara Habermann, Christian Steinmeier, Felicia Schley, Dirk Brambring und dem Pressebeauftragten Daniel Gneckow, mit Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder die wechselvolle Geschichte des Musikvereins in Wort und Bild festgehalten. So ist eine gelungene Mischung aus Aktuellem und Nostalgie entstanden, denn die über 50 interessanten Beiträge sind das Ergebnis umfangreicher Recherchen in Protokoll- und Kassenbüchern, alten Unterlagen sowie mündlichen Überlieferungen von Zeitzeugen, Wegbegleitern und ehemaligen Aktiven.

Wirft man nach einigen Grußworten einen Blick in die Historie, werden Leserinnen und Leser schnell feststellen, dass es damals nach dem Ersten Weltkrieg für die Gründer nicht gerade leicht war, einen Musikverein ins Leben zu rufen. Längst nicht jeder Musiker konnte sich ein eigenes Instrument leisten, denn das Geld war knapp und andere Anschaffungen hatten Vorrang.

Fröhliche Rund beim Schützenfest im Hasley Anfang der 60er Jahre. Foto: Joachim Aue

Umfangreiche Chronik

Außerdem werden in verschiedenen Chronik-Beiträgen die einzelnen Klangkörper vom Großen Blasorchester bis hin zu „Take Ten“ vorgestellt. Erinnert wird auch an die Dirigenten und Vorsitzenden, die den Verein in den letzten 100 Jahren geprägt haben.

Breiten Raum nehmen auch die unzähligen Anekdoten ein. Vor allem, wenn die Musikerinnen und Musiker auf den Schützenfesten unterwegs waren, gab es anschließend über die Kapriolen einiger Originale doch so einiges zu erzählen. Die Leserinnen und Leser können zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen der Schützenfeste in Bigge und Körbecke werfen, wo die Olsberger „Eintracht“ jahrzehntelang zum Fest des Jahres aufspielte. Die Festschrift gibt Rückblicke auf Vereinsjubiläen, Wertungsspiele sowie auf Motto- und Kurkonzerte, denn schließlich nannte sich der Verein einst auch „Kurkapelle Olsberg“.

Vielfältige Aktivitäten

Die Musiker 1968 auf dem Weg zum Antreten. Foto: Archiv Joachim Aue

Nicht unerwähnt bleiben auch zahlreiche außermusikalische Aktivitäten des Vereins, vom Stammtisch nach der Probe bis zum beliebten alljährlichen Kartoffelbraten im Hasley. Gerade die abwechslungsreichen Geschichten und Anekdoten sind es, die das besondere Interesse an dieser Festschrift wecken sollen, so der 1. Vorsitzende Dirk Brambring, der dem Redaktionsteam seinen Dank ausspricht.

Termine 2022

Folgende Termine sind im Laufe dieses Jahres geplant: 17. April die Ostermesse in der Pfarrkirche St. Nikolaus; 30. April Frühlingskonzert in der Konzerthalle, 20. August Musikfest mit Gastvereinen in der Konzerthalle, 25. August das Konzert dem Heeres-Musikkorps der Bundeswehr.

